接見卜睿哲 感謝美推動台北法案 蔡：確保和平 我不會冒進

蔡英文總統（右）昨接見美國布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲博士（左），對於美國眾議院外委會通過「台北法案」表示感謝。（中央社）

2019-11-01 05:30:00

〔記者蘇永耀、施曉光／台北報導〕美國國會部門正推動「台北法案」立法，敦促行政部門支持台灣的國際參與。蔡英文總統昨接見美國布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲博士，感謝盟友具體的支持，並強調中華民國台灣處於印太地區戰略前緣，是守護民主價值的第一道防線。她重申，台灣會善盡國際責任，「不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面的改變」。

卜睿哲表示，自一九九○年代以來，美國開始跟台灣人民有更多的接觸及交流。對於美國來說，最重要的是台灣人民選出來的領導者的政策，能夠跟美國有一些共同性；過去十年台美之間的政策有許多重疊，也有一致性，這是很好的事情。他也有信心台美關係未來也會持續發展，保持密切、且非常具成果的關係。

請繼續往下閱讀...

蔡總統指出，中國的崛起跟擴張，不斷挑戰自由民主的價值和世界秩序。中華民國台灣處於印太地區戰略前緣，是守護民主價值的第一道防線，作為區域的重要成員，我們會善盡國際責任，「不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面的改變」。

美國參議院通過台北法案，眾議院外委會也無異議通過，國民黨昨天對美方的支持表達誠摯謝意，但也強調，中華民國要維持並推展國際空間，不能完全依賴外力，最終仍須靠自己，期盼執政者拿出具體作法，改善中華民國日益艱困的國際處境，不要以自嗨式的宣傳當做所謂外交成果，誤導國人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法