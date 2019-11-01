黑郭詛咒郭母 郭辦正式提告

針對網路留言「詛咒」郭台銘母親，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）昨日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘已退出二○二○年總統大選，但網路「黑郭」不當言論依然不斷，甚至「詛咒」郭台銘母親，郭台銘委任永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜昨赴刑事警察局，針對兩、三百筆黑郭言論正式提告。蔡沁瑜強調，不能姑息養奸，不管一個人還是一群人，或是背後有什麼力量促使他們做這些事，都該站出來讓警方、公權力可介入處理。

被國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓也現身聲援，支持郭董提告，要讓「跑步哥」變「跑路哥」。他把這些資料蒐集起來，包括跑步哥背景、住哪裡、身分等，將提供給郭台銘辦公室，希望可加快辦案速度；「如果有背後勢力，則希望警察抓出來，看是誰操控這一切」。

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蔡沁瑜說，「之前不想計較這樣的事，但郭奶奶這篇出現了，我們覺得太難聽決定要站出來，我們希望警方來追查ＩＰ；已請律師整理一些法律法條，例如『還沒斷奶』、『生出這種垃圾』恐涉及刑法第三○九條公然侮辱及三一○條第二項加重誹謗；這些都是告訴乃論罪，郭台銘提告，警方才有權偵查」。

她說，還有「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」、「他小孩在哪裡唸書啊」等，恐涉及刑法第三○五條恐嚇罪，讓郭台銘心理承受壓力、也感到害怕，這是非告訴乃論，任何人告發，警方都可依職權進行偵查。

劉宥彤指出，「我們蒐證兩、三百筆，不同ＩＰ不同名稱，這些人沒有了解到自己在網路上應受的規範，如果對別人名譽、人身安全有危害，我們理當站出來讓警方、公權力介入處理，還我們一個乾淨選舉」。

刑事局偵查第九大隊隊長邱承迪表示，偵九大隊受理郭台銘等提告網路不明網友恐嚇案件，會詳細了解案情、人數、違法狀況，儘快就查處到身分者進行通知傳喚。

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