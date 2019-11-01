搶攻青年選票 韓國瑜再喊學貸免息

國民黨總統參選人韓國瑜昨到桃園市展開傾聽之旅，圖為韓國瑜到復興鄉參加原住民後援會，並穿上泰雅族頭目裝。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者李容萍、許倬勛、魏瑾筠、許麗娟、林曉雲／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨到桃園市展開傾聽之旅，近來持續搶攻青年選票的韓國瑜強調，年輕人最困難的是學生貸款，政府應該負責任，協助經濟困難的年輕子弟，將學貸利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼；韓國瑜已向國民黨立法院黨團提出自己的政見，希望推動銀行給予就學貸款「無息借貸」。

慈湖謁陵 有人落淚有人嗆聲

談到年輕人低薪問題時，韓國瑜也表示，現在年輕人被低薪困住，視野打不開，年輕人「兩缺」缺錢、缺機會，台灣一定要培養下一代，政府花再多錢投資年輕人都值得的，投資年輕人就是投資未來，所以他認為大學、碩士班一定要出國當一年交換學生，只要你願意、準備好，政府絕對出錢；但結果一大堆人酸言酸語、抹黑造謠，一個前瞻計畫八千八百億，一個風力發電二兆，一個核四好好的廢掉、五千億打到水裡去，大家想一想，為什麼不拿些錢來培育下一代。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜桃園傾聽之旅昨天行程滿檔，上午先到慈湖謁陵、角板山公園出席原住民後援會，下午轉往大溪普濟堂參香，再到大溪僑愛、八德陸光、中壢華勛、平鎮龍岡，並為同黨立委參選人魯明哲、呂玉玲、陳學聖拉抬聲勢，所到之處國旗飄揚、民眾夾道歡迎，還有「韓粉」一見到偶像，激動得差點衝出管制線。

故總統蔣介石昨一三三歲冥誕，韓國瑜到大溪慈湖陵寢謁陵，現場有位一○一歲的老榮民，一見到韓國瑜就激動落淚。不過，韓稍後到藍營大票倉龍岡時，台下突然有人大喊：「落跑市長滾出去！」該人隨即遭警方帶離。嗆聲的陳姓老翁事後說，自己是廿多年的國民黨員，看到百年老店自甘墮落，竟推出這種總統參選人，實在令人心寒。

韓國瑜發言時，依然狂打民進黨，批評民進黨墮落，大家給民進黨這麼好的機會，「總統是妳（蔡英文）、立法院過半，為什麼不幫台灣人民好好安居樂業，改善人民生活」，平常執政不用心，一到選舉就搞抹黑，把韓國瑜抹得一黑二黃三花四白。

「抹黑抹到一黑二黃三花四白」

對於韓國瑜開出的學貸免利息支票，教育部高教司長朱俊彰回應說，目前有八十八萬三千人在揹學貸，政府一年已投入二十三億元補貼利息，如果全部免利息，要再增加十六億元，估需四十億元，除了考量預算外，還要考慮全免息後遺症，如銀行即提醒恐有套利風險，本來沒學貸需求的反而來借，是否妥適要審慎討論。

國民黨總統參選人韓國瑜昨到桃園市展開傾聽之旅，韓粉見到偶像，激動得差點衝出管制線。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法