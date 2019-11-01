韓國瑜缺席總質詢 高市民進黨團擺25面立牌抗議

高市議會昨進行總預算交付審查時爆發藍綠衝突，甚至有議員受傷流血送醫。（記者黃佳琳攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會昨總質詢首日與總預算案付委，民進黨團出奇招，在議事廳放置大批市長韓國瑜人形看板，凸顯現況「在有跟沒有市長之間」，並痛批落跑市長、拒審預算，聲明韓國瑜若辭市長就審預算。

「韓辭市長才審預算」

國民黨團則反嗆綠營議員變演員，蹭韓無下限，質疑民進黨團，「難道沒有韓國瑜就不會問政？」呼籲民進黨團回歸市政理性問政。

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民進黨團昨在總質詢前，先在議事廳黨籍議員座位放置廿五面韓國瑜人形立牌，國民黨議員見狀，痛批民進黨把議場變秀場。

簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳等民進黨議員，隨後召開落跑市長、拒審預算記者會，重申市長沒有前來議會報告，就拒絕讓總預算案交付審查的立場。

綠營進一步批判，副市長葉匡時只是韓國瑜請假時的職務代理人，不是代理市長，所以公文上印的是「市長韓國瑜請假、副市長葉匡時代行」，不是真正的「代理市長」。

綠營同時檢視韓國瑜選舉行程，認為韓還有很多時間，甚至可為見ＡＩＴ主席莫健而銷假，所以更應該出席總預算付委，如果市長不來，民進黨會拒審，如果韓國瑜辭去市長，民進黨再審預算。

邱于軒、陳麗娜、李雅靜、陳玫娟、李雅芬等國民黨議員，則質問綠營做秀夠多了，難道不會厭煩嗎？難道沒有韓國瑜就不會問政嗎？

副市長葉匡時笑說，民進黨議員應該很高興立牌達到效果，並表示自己是依地方自治法規定，在市長因故不能行使職權時，由副市長代理市長行使職權。

高雄市議會昨進行總預算案交付審查，爆發流血衝突，國民黨議員劉德林與民進黨議員林宛蓉等人紛紛掛彩。（記者張忠義攝）

高雄市議會昨進行總預算案交付審查，民進黨團在議場擺上廿五面韓國瑜人形立牌，抗議韓國瑜缺席總質詢。（記者王榮祥攝）

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