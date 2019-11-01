為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

觀察筆記《台灣檜》

2019-11-01 05:30:00

沖繩的首里城給祝融吞噬了。

這是聯合國世界遺產，也是許多旅人到過的地方，台灣觀光客在這兒也都近身觀察過程裡的一草一石一木，特別是對於解說員提到，二戰焚毀的王城修復中裡頭舉凡木材部分都是來自台灣的檜木。

彷彿他鄉遇故知般的親切起來，輕輕地碰觸一下打個招呼，有些兒的來時寒梅著花未的淺淺寒暄，故鄉的風故鄉的人故鄉事啊，一如在日本本土明治神宮遇見的非常巨大檜木，支撐著宮門，撐開入口意象，遼闊偉壯的立在天地間宣告這是神宮。

也像在故鄉一樣的頂天立地，在中央山脈的向陽坡面迎著太平洋吹拂的海風，領受鹹味以及終年日照，台灣檜木就是這樣養成；光看它的直，看它的高，看它的大，也知道是來自台灣，比日本檜木樹齡長又偉壯，縱然飄洋渡海，時間也未曾在它身上留下滄桑。

或許斑駁是鄉親的招呼吧，在世界遺產擔負起承轉合使命，台灣檜木是驕傲的。但，它家鄉高山峻嶺間原始檜木群怎麼保護呢？（資深記者黃明裕）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播