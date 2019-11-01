2019-11-01 05:30:00

沖繩的首里城給祝融吞噬了。

這是聯合國世界遺產，也是許多旅人到過的地方，台灣觀光客在這兒也都近身觀察過程裡的一草一石一木，特別是對於解說員提到，二戰焚毀的王城修復中裡頭舉凡木材部分都是來自台灣的檜木。

彷彿他鄉遇故知般的親切起來，輕輕地碰觸一下打個招呼，有些兒的來時寒梅著花未的淺淺寒暄，故鄉的風故鄉的人故鄉事啊，一如在日本本土明治神宮遇見的非常巨大檜木，支撐著宮門，撐開入口意象，遼闊偉壯的立在天地間宣告這是神宮。

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也像在故鄉一樣的頂天立地，在中央山脈的向陽坡面迎著太平洋吹拂的海風，領受鹹味以及終年日照，台灣檜木就是這樣養成；光看它的直，看它的高，看它的大，也知道是來自台灣，比日本檜木樹齡長又偉壯，縱然飄洋渡海，時間也未曾在它身上留下滄桑。

或許斑駁是鄉親的招呼吧，在世界遺產擔負起承轉合使命，台灣檜木是驕傲的。但，它家鄉高山峻嶺間原始檜木群怎麼保護呢？（資深記者黃明裕）

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