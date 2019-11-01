「三小議員…小心我要你的命」鹿港韓粉嗆狠話 陳秀寶落淚報警

2019-11-01 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不向嗆聲低頭！彰化縣鹿港、和美區立委參選人陳秀寶，昨天針對有鹿港鋼鐵韓粉嗆民進黨「三小議員」、「小心我要你的命」的恐嚇言論強調，選舉不必選到製造對立，她擔心的是支持者人身安全，她已經報案，不會向恐嚇妥協！

涉案男子撤文 恐嚇罪嫌移送

鹿港警分局偵查隊長姚志明表示，前晚已受理報案，也從網路下載相關資料，昨天通知住在鹿港的李姓男子到案說明，李男供稱對於貼文內容自覺不妥，已自行撤下貼文。姚志明強調，雖然李男已經在臉書撤文，但是先前貼文已被截圖保存證據，訊後以恐嚇罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

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陳秀寶指出，她前晚在跑行程時，民眾告知有韓粉在臉書嗆聲，因為韓粉在臉書發文提到住在鹿港，又點名議員，剛好她就是鹿港區的縣議員，認為韓粉就是衝著她而來。

陳秀寶落淚表示，她呼籲韓國瑜要約束韓粉，不要用仇恨言論製造對立。鹿港區縣議員楊妙月、葉國雄也站出來力挺陳秀寶，兩人都強調，台灣有言論自由，但不容許發表恐嚇別人生命安全的言論。

彰化縣民進黨縣黨部主委邱建富強調，謝震武批評韓國瑜就被韓粉攻擊，如今連民進黨立委參選人都成為韓粉嗆聲對象，呼籲韓國瑜要約束韓粉。

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