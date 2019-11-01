《2020立委選情初探》台中市第二選區 反韓悍將陳柏惟 力戰國民黨顏寬恒

台中市第二選區立委參選人國民黨顏寬恒拚連任。 （記者蘇金鳳攝）

2019-11-01 05:30:00

記者蘇金鳳／特稿

台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）目前有兩人參選，分別是國民黨提名現任立委顏寬恒及民進黨與台灣基進共推台灣基進發言人陳柏惟，兩人各有其優劣勢，顏寬恒深耕基層陸軍強，空軍也不弱，但與韓國瑜合體的優劣需評估，而陳柏惟知名度不夠，但因大小綠合作，擁有了民進黨原有的支持者，加上原有超強的空軍，若能轉成陸軍，實力不容小覷。

顏寬恒政治世家 基層實力強

第九屆就是本屆立委選舉，台中市第二選區由國民黨立委顏寬恒與民進黨市議員陳世凱交戰，當時還有曾經是國民黨籍、以無黨籍身分參選的紀國棟及另一位無黨籍參選人鍾文龍。

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本屆選舉結果顏寬恒以五千票小贏陳世凱，雙方得票率各為四十六．六五％及四十三．七一％，差距只有二．九四％，紀國棟得票率為八．九五％。

明年立委選舉，第二選區現任立委顏寬恒爭取連任，身為前立委、鎮瀾宮董事長顏清標的兒子，顏寬恒的家族實力相當強，基層力量大，而顏寬恒認真問政，勤跑基層，也深耕基層，為地方爭取建設及預算，有一定支持率。

不過，政治世家同樣也會有包袱，而紅黑派雖總統選舉合作，但立委選舉是否也能發揮強大合體戰力，值得觀察，加上顏寬恒力挺韓國瑜，為韓國瑜競選總部副執行長，在韓國瑜民調下滑情況下，韓顏合體，是否會影響顏寬恒，值得觀察。

新人陳柏惟 首要讓選民認識

第二選區新的挑戰者是泛綠共推的陳柏惟，陳柏惟是來自高雄市的反韓悍將，網路聲量相當高，空軍實力強大。

陳柏惟雖然是台灣基進黨，但民進黨全力支持，因此在第二選區的民進黨基本盤將可轉往支持陳柏惟，若陳柏惟將支持他的空軍的年輕人支持力，轉化為陸軍選票，陳柏惟有一搏的機會，綠營人士認為，陳柏惟目前首要，便是要突破第二選區選民對他的陌生感。

本屆紀國棟的得票數為一萬七千九百三十八票，目前紀國棟並未傳出要參選，若確定紀不參選，雖然紀算是泛藍人士，但選票是否回歸藍營，轉而支持顏寬恒，還是轉為支持陳柏惟，都需要再觀察。

台中市第二選區立委民進黨與台灣基進合力推陳柏惟參選。（記者蘇金鳳攝）

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