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首頁　>　政治

《觀察筆記》錯亂

2019-10-31 05:30:00

紅色代理人法案在立法院完成一讀，中國台辦居然評論是白色恐怖死灰復燃。

哇靠，顯然馬發言人有看過台灣上世紀初時的政治案件，知道二二八及之後長期的白色恐怖，從中共大官員口中講出白色恐怖一詞真令人稱奇。

一黨專政，也只許聽黨指揮的高壓政制，本身就是白色恐怖的製造機器，竟然數落起一個民主制度的立法機關作為是白色恐怖，馬大官人連民主是啥都不知道也從未體驗過，卻信口說出民主對立面的名詞兒來，當然白色恐怖是他們共產黨的專業，做的勝似說的。

抓了多少台灣人？做生意的抓，做社會工作的也抓，香港人抓，連日本人的學者也抓，首相拜託協助找人，至今仍無音訊，這樣的情狀，馬發言人居然批台灣的民主機關製造白色恐怖，有臉皮也沒有顏面吧？

這樣的政府講人權論顏色？真是天地顛倒翻了，而且講得義正詞嚴地不苟言笑，彷彿老天無眼，好像中國境內無政治犯也不抓外國人。

這是一個厚顏的政權，台灣怎跟他談？（資深記者黃明裕）

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