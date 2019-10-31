嘉縣教育、衛生首長懸缺 定期會後補齊

2019-10-31 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁上任十個多月，縣府教育處、衛生局長相繼離職，目前均由副手暫代，翁章梁昨表示，值縣議會定期會開議期間，審查縣府明年度總預算案，懸缺的一級主管，待定期會結束後再派任補齊。

縣府教育處前任處長鄧進權八月一日離職，至大學任教，由副處長李美華暫代處長；翁章梁說，新任教育處長預計由教育部國會組科長陳添丁接任，立法院正審查中央政府明年度總預算案，陳添丁為教育部國會聯絡人，待縣議會定期會結束後，陳才會上任。

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縣府衛生局前任局長祝年豐去年七月上任，他於本月九日離職，由副局長趙紋華暫代局長；翁章梁說，祝因個人生涯規劃請辭，新任衛生局長仍在尋找適當人選。

縣府指出，明年度歲出預算編列兩百四十五．三五億元，歲入兩百四十二．六億元，歲入來源縣府自有財源卅三．九八億元，中央補助二○八．六二億元，並編列二．七五億元長期債務舉借數。

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