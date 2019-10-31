議員質疑消費新都心 黃敏惠︰秀特色拚招商

嘉義市長黃敏惠昨進行施政報告，認為主政十年來，重視教育、再創嘉義木都、畫都特色及營造高齡友善城市為最滿意的三項施政。（記者丁偉杰攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕隔屆回鍋擔任嘉義市長的黃敏惠，至今主政十年，昨天到議會施政報告，認為重視教育、再創嘉義木都、畫都特色及營造高齡友善城市為最滿意的三項施政；被議員李奕德問及施政延續性，第一屆上任時喊打造嘉市成為「台灣京都」，現在喊拚經濟成為「西部走廊的消費新都心」，但人口持續外流，達成多少執行率？黃強調，嘉市不斷在改變，市府要做的事情很多，會好好規劃與執行，持續打造京都願景！

施政報告 黃敏惠提八大目標

黃敏惠施政報告提出嶄新都市發展等八個目標，包括推動鐵路高架化為嘉市發展的大動能，使火車站周邊成為新地標；與民間共同攜手衝刺觀光旅遊；重現KANO風華，推行運動經濟帶動產業發展；降低班級人數、充實與穩定師資來源，強化提升教育力；重現畫都、木都的精采能量，籌建圖書館總館園區等。

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李奕德︰人口外流嚴重 待努力

李奕德質詢說，黃敏惠第一屆上任後，提出要把嘉市打造成台灣京都，嘉市人口外流嚴重，目前不到廿七萬人，連議員席次都遞減一席，台灣京都執行率多少？如今回鍋，這方面還要努力與延續嗎？

黃敏惠答詢指出，學習京都精神來施政，城市發展強調新舊融合，加強在地元素創新，例如全台最大檜木屋聚落群「檜意森活村」被選為全台最美十大歷史建築，推動舊屋力計畫，保存活化老屋，留下在地歷史特質，持續打造京都願景。

黃敏惠強調，嘉市人口少、幅員小，需呈現城市特色及優點，盼由雲嘉南縣市區域整合，朝西部走廊的消費新都心目標邁進，並招商引資，拚經濟帶給市民好生活。

蔡文旭︰先改善缺失 拚城市現代化

議員蔡文旭認為，市容景觀雜亂、招牌破舊不堪，空氣污染、人口持續下降老化等問題仍待改善，市府施政不能只喊消費新都心，而要把缺失改善，讓城市現代化。

議員張榮藏說，市府提鐵高都市縫合先期規劃，他認為在路廊沿線及周邊區域進行都市土地變更很困難，因路廊沿線很窄，土地有限；對此，黃敏惠回應，會盡力跟居民溝通協調，做整體規劃縫合，對都市發展才有幫助。

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