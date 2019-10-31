議員質疑「學姊」快速升官 柯文哲：誤導

議員秦慧珠質疑市府副發言人「學姊」黃瀞瑩（左）職等在兩個月內快速升等，台北市長柯文哲（右）認為這是「誤導」。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，頻遭各界質疑行政不中立，市議員秦慧珠日前質詢時爆料，市府副發言人「學姊」黃瀞瑩不但為民眾黨拍片、站台，職等還在兩個月內快速升等，上下班也不用打卡，昨更啟動「輔選機制」，違反行政中立；對此，柯文哲昨早受訪直呼「奇怪」，稱一定會按照法令，還說在現行規範下，人家下班時間去，這有什麼不對？

柯認為，秦慧珠質疑黃瀞瑩升官快速，是「誤導」，在市府只要有領薪水的人，人事處都會管制，一定是符合標準才會任用，秦講這種話就叫誤導，好像說這個人是靠特權一樣，就像「女的口譯哥」，政壇大家混久了都知道啦。

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黃瀞瑩︰輔選行程都在下班後

黃瀞瑩回應，輔選行程都是在下班時間或週末，屬於私人時間才會去，事前會跟人事處請教是否符合規定，依法辦理；對於上下班打卡，黃解釋，依人事處規定，專簽的專員可以做上下班的調整，她都是七點半上班，下班則隨著市長的行程變動，加班也要填事由和時數，事由都和市政行程相關，並經過層層長官核可才能報加班時數。

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