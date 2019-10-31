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台中市選舉最搶手文宣品 廚房用品
2019-10-31 05:30:00
〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕您喜歡菜瓜布，還是想要廚房濾網？立委參選人要打動選民之心，勤跑基層，還要有討喜的文宣品，藍綠立委參選人超有「默契」，都推出「廚房用品」，不管是菜瓜布還是廚房濾網，都很搶手，打動一堆婆媽選民的心。
菜瓜布、濾網 婆媽最愛
民進黨與台灣基進共推的第二選區立委參選人陳柏惟，知名度尚不足，日前就有支持者捐助菜瓜布文宣品，再附上陳柏惟的照片，宣傳效果十足；第三選區無黨籍參選人洪慈庸推出色鉛筆、口罩、便利貼，還推出菜瓜布文宣品，很受婆媽歡迎。
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第七選區民進黨參選人何欣純則是發放粉紅貼紙、糖果，也發菜瓜布等文宣品，擄獲小朋友及婆媽的心；同黨第五選區參選人莊競程也在趕印菜瓜布，要打動選民的心。
國民黨也不遑多讓，贈送超實用的「廚房用」文宣品，很受歡迎，第四選區國民黨參選人黃馨慧因經費有限，之前製作精巧可愛「包子扇」，造型小巧可愛、好收納，受民眾歡迎索取，連小朋友也愛不釋手。
第六選區參選人李中別出心裁發放廚房濾網，一包十個濾網，婆婆媽媽樂透了，推出五萬個短時間內就索取一空；第五選區參選人沈智慧則發送農民曆，為了方便長輩使用，做成A4版本且加大字體，很受長輩喜愛。