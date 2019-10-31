《2020立委選情初探》台中市第一選區 民進黨蔡其昌深耕地方 國民黨林佳新打農業牌

國民黨林佳新空降參選，拚逆轉勝。（記者張軒哲攝）

2019-10-31 05:30:00

記者張軒哲／選情分析

台中市第一選區範圍包含大甲、大安、外埔、清水及梧棲共五區，近年藍綠選民結構旗鼓相當。立法院副院長蔡其昌此次力拚三連霸，讓藍營一度派不出人選迎戰，緊要關頭由韓家軍人馬林佳新空降參選，外界看好蔡其昌可望輕騎過關，但代表國民黨出征的林佳新臨危受命，主打農業政績勤奮拜票，加上國民黨基本盤支持，亦不容小覷。

屬農業選區 藍綠支持者旗鼓相當

第一選區屬台中市農業區，農村選民結構與市區迥異，原本海線被藍營視為票倉，國民黨在二○○八年總統與立委選舉都拿到五成三以上選票，二○一二年總統選舉也以逾半選票小勝綠營。但二○一四年市長選舉林佳龍獲得五成八六選票，創下民進黨在此選區空前佳績，去年市長選舉盧秀燕在此區選票大勝林佳龍，顯現近年大選藍綠支持者互有消長，可謂旗鼓相當。

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蔡其昌海線穩紮穩打 拚三連霸

清水子弟蔡其昌在第七屆立委選舉以四十六．六％得票率小輸給國民黨老將劉銓忠，第八屆以過半的五十四．五％力克致用高中校長陳添旺重返立法院，這屆以六十．一％得票率大贏清水農會總幹事顏秋月，蔡其昌在海線穩紮穩打，勤跑基層，加上藍營在此區派不出合適人選，顏秋月與陳添旺無意再參選，連原本藍營徵召的張顯耀也無意對決蔡其昌，最後一刻由林佳新上陣。

林佳新空降參選 勤拜票搶農民票

出身雲林縣的菜農林佳新素人參政，他年僅卅六歲，比蔡其昌年輕十四歲，雖然空降參選，學經歷不及蔡其昌，加上先前網路負面形象受爭議，但他主打農業牌，若能於自己擅長的農業區搶下較多農民選票，可彌補知名度較差的劣勢。

此次藍綠對決，蔡其昌有現任優勢，林佳新選情較不利，他以青農形象投入選戰，受到農民歡迎，連日勤跑基層，本身又有藍營基本盤支持，儘管選情一面看好蔡其昌勝出，但林佳新則要努力力拚逆轉勝的可能。

民進黨蔡其昌（右二）深耕基層拚三連霸。（記者張軒哲攝）

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