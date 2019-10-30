《焦點評論》當然很有聊

國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

2019-10-30 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

國民黨的總統參選人最近批評民進黨只喊「顧主權」很無聊，並主張這個口號的目的在掩蓋執政不力、拿不出成績單的事實。語畢，當然引起一陣譁然，但似乎都沒有說到一個重點：韓國瑜這段話的本身就充滿著矛盾，既然認為「顧主權」有此等妙用，可以讓民進黨一白遮三醜，當然很有聊，怎麼會無聊呢？

非但不無聊，這自說自話還會給自己挖個大坑，為了不讓「顧主權」成為蔡英文的擋箭牌，韓市長怎麼不也大喊「顧主權」，一舉取消民進黨的專利，蔡政府不就沒蓋可掩了嗎？明知民進黨的企圖如此，卻毫無因應作為，寧願讓競爭對手撿槍、撿砲，自己手無寸鐵、頻頻挨打，這不是很反常嗎？

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其實，說句非常嚴肅的，特別是國民黨要注意，「顧主權」不僅僅只有前述功效而已，還可以保證韓國瑜無法當選國家元首，甚至波及國民黨的政黨票，影響遠大於藍營的想像。之所以這般篤定的關鍵在於，「顧主權」 在今年已經成了政治上的通關密語，講不出來，就絕對過不了關。

過去的總統大選，這個問題沒這麼嚴重，在於往年是如何處理兩岸關係，也就是怎麼與中國相處的爭論；當時美中「戰略夥伴」當道，兩大一貫友好，台灣應對中國要順著毛摸、不要挑釁，確實為社會上為數不少的保守選民所認同，於是「九二共識」這條遮羞布，可以一圍八年，讓馬英九選上兩任總統。

今年，如果只是美中拆夥，展開一強鬥爭，情況還不會這麼顯著，例如二○一八年地方選舉，國民黨可以奪回十五縣市，帶頭的韓國瑜靠的是到處「發大財」，的確沒有「顧主權」的份。但是這次中國又加碼了「送中」大勢，所謂物極必反，這均衡就被完全的破壞了。

因為，以往國民黨向著「偉大復興」的中國低頭，或許有人可以解嘲是人在屋簷下，不得不然，如今香港衝突登場，大家發現國民黨人向北京朝拜不夠，居然還得回頭朝著西南角的林鄭特首百般隱忍、卑躬屈膝，並置「中華民國憲法」明文規定的「固有領土」，有數百萬人上街頭疾呼「反送中」於不顧，這窩囊廢的形貌可就炸鍋了。

香港有多大？林鄭月娥有幾票？國民黨不是自稱憲法守護者嗎？這不是窩囊廢，什麼才是窩囊廢？窩囊廢可以當台灣的總統嗎？國民黨只要回答這個提問，答案自動揭曉。

所以，二○二○的戰法，光靠複製二○一八的成功模式，解決不了以上的最大病兆，那就是國民黨打從骨子裡已經到了連惡霸面前的看門狗都怕的地步了。所以民進黨怎麼不會好整以暇地成天拿著「顧主權」來當照妖鏡呢？

國民黨若真要進行內政治理的腕力較量，很簡單，把槍口對向專制霸權，除此，肯定沒救。

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