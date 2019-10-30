國會黨不分區 徐欣瑩排首位

徐欣瑩（右）將排入國會政黨聯盟不分區立委第一位，左為秘書長高國慶。（記者陳昀攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕立委選舉只剩最後兩個多月，各小黨也緊鑼密鼓應戰。國會政黨聯盟昨公布十四位區域立委參選人，副主席徐欣瑩排在不分區立委第一位，其餘名單尚未確定；由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，也推出第一波區域立委參選人。

維新黨推出首波區域參選人

國會黨秘書長高國慶表示，雖然黨主席悟覺妙天先前曾表態支持韓國瑜，但國會黨將獨立作戰，下一屆也會自己推總統人選。他說，韓國瑜沒有「發大財」的經驗，但妙天經營三百六十五行都在賺錢，「我們是有主軸的，韓國瑜的理想離我們還差一段距離，我們的目標跟做法比他大」。

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由蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，昨推出第一波九位區域立委參選人，包括王金山、陳志成兩位民進黨前議員，兩人將分別投入嘉義縣山區、基隆市選區，挑戰民進黨現任立委陳明文、蔡適應；另外，本土劇演員安定亞（原名李建輝），也將投入高雄市第六選區。

鴻海新創事業富夢網前營運長林泰龍將參選新北市第三選區立委，挑戰現任余天。郭台銘幕僚蔡沁瑜也現身，代表郭表達祝賀，強調只要理念相同，都是友黨或友軍。

台灣維新黨昨舉行首波立委參選人公佈記者會，召集人蘇煥智（前排中）率9名區域立委參選人亮相並高呼口號。（記者廖振輝攝）

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