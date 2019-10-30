韓與青年座談 挨轟政見跳票

一名學生在韓國瑜的青年座談上手舉《為什麼我們總是相信自己是對的？》一書開嗆。（記者許麗娟攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在彰化市舉辦青年座談又被青年嗆聲，一名青年於會後大聲質問韓：「你說了很多政見都沒有辦法實現，有什麼可以相信你的？」另有青年詢問韓如何解釋自己是落跑市長？韓則說，今年也有卅多位議員帶職參選立委，甚至指美國前總統歐巴馬選總統時也是帶職參選。

這場座談時間有限，多位青年雖然舉手，但沒有機會發言，座談一結束，一位廿三歲、來自台中的陳姓青年，馬上在會場高喊：「想問韓市長，你說了很多政見都沒有辦法實現，那有什麼可以相信你的？」他質問韓國瑜說要在太平島挖石油、在高山上掛國旗、故宮展品全部展出，這些不切實際的空頭支票如何實現？另有一名女性青年詢問：「被外界說是落跑市長，帶職去參選總統，你有何解釋？」

請繼續往下閱讀...

韓國瑜則回應，不要說人民，連他自己本人一開始都不太能接受，但目前也有卅多位議員直接跳選立委，也是帶職參選，帶職參選的人非常多，只是很少像他一樣時間這麼短的。

韓國瑜還舉美國前總統歐巴馬的例子，指歐巴馬選上一年多就參加民主黨黨內初選，兩年多就獲總統提名了，他就是所謂的帶職參選。

另有青年提到與中國簽訂兩岸和平協議的問題，韓國瑜說，現在先不回答，未來會有正式的書面回覆；韓還說，自己非常擔心高雄的建設，因為這牽扯到承諾的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法