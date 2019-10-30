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中小企總理事長挺小英連任
2019-10-30 05:30:00
〔記者李雅雯、許倬勛／綜合報導〕總統及立委選舉倒數七十三天，總統蔡英文昨被問到近日民調結果時表示，她做為現任總統，仍是以國政優先，不會亂說大話，讓選民來判斷；至於政黨支持度也持續攀升，她很有信心能打場漂亮選戰。
蔡英文昨前往桃園參加「大型農機應用發表會」，被媒體問到自國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」起，民調差距與她逐漸縮小。蔡英文說，民調在不同時間、不同情況下略有起伏，她做為現任總統，仍是以國政優先、保持務實態度，不會亂說大話，讓選民來判斷。
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媒體也問及，綠營民調表現不如預期，不分區立委席次可能會下修到十二至十四席。蔡說，事實上，政黨支持度是持續攀升的，不論黨中央、競選總部都在密切合作，她很有信心能打場漂亮選戰。
蔡英文昨下午也參加「第廿八屆國家磐石獎暨第廿一屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，共有十家企業獲得國家磐石獎、六家企業獲得海外台商磐石獎。全國中小企業總會理事長李育家於典禮上表態，全力支持總統繼續連任。
第廿八屆國家磐石獎獲獎者包括：三采文化、大光長榮機械、正晴百貨、宜新實業、油順精密、虎門科技、精奕興業、綠電再生、頻譜電子、慧智基因。第廿一屆海外台商磐石獎獲獎者包括：八方實業、永山實業、印尼興南印染、松玥建設、頂好本田汽車、越南精密工業。