國民黨南市選將 反對正副主席列安全名單

針對國民黨不分區立委名單傳出六名安全名單，國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批無法接受這樣的「老人名單」，令人失望，國民黨一定會完蛋。（記者蔡文居攝）

2019-10-30 05:30:00

蔡育輝︰這種「老人名單」國民黨一定會完蛋

〔記者蔡文居、施曉光、沈佩瑤／綜合報導〕國民黨內傳出，黨主席吳敦義、副主席曾永權等人列入不分區立委安全名單，國民黨台南市立委參選人蔡育輝昨痛批無法接受「老人名單」，令人失望，「這種名單國民黨一定會完蛋」、「我們區域立委參選人得去跳海了」。他並點名吳敦義和曾永權屬性接近，只能二擇一，且應排在最後安全名單範圍衝刺。

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吳敦義、曾永權應二擇一 排安全邊緣

政壇人士爆料，國民黨最早排出的前六名男性不分區立委名單，包括吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、曾永權、台南市黨部主委謝龍介，但因黨內有異議，名單還在變化中。

對此，蔡育輝昨痛批無法接受，表示這種名單連他都投不下去，何況是選民？若名單是真的，不僅影響國民黨政黨票，連總統選舉和區域立委選舉都會被葬送，國民黨明年選舉一定完蛋、大敗，希望這名單只是測試外界的風向。

反對列入姚江臨 機會要讓給年輕人

蔡育輝更點名吳敦義、曾永權及姚江臨三人不適宜，吳和曾屬性接近，只能二擇一，且應排在最後安全名單來衝刺；而他最反對的人選是姚，指姚年紀大，論述能力差，且工會幹部又不是只有姚一人，應把機會讓給年輕人來做。不過，姚江臨前天受訪表示，他沒有要去爭取不分區，也沒有報名的意願。

對於外傳吳敦義可能列入不分區立委第七名的安全名單，前新北市長朱立倫昨受訪指「這些都是傳言」，要尊重黨中央的布局，但他不忘喊話「要多給年輕人機會」，多給未來有可能成為國會戰將或縣市長參選人機會，讓國民黨有更多未來的希望。

組發會主委︰外傳名單絕非事實

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德澄清，昨天是黨中央開始受理推薦的第二天，外傳名單絕非事實。杜強調，推薦名單整理後還要審核，沒有所謂的「內定名單」，未來絕對會兼顧功能性、代表性與均衡性，專業組名單會被優先考慮，且最後一定是亮麗的名單，爭取國人支持。

蔡育輝事後發布新聞稿說明，指國民黨十一日至十三日才召開提名審查小組，這份名單極大可能只是臆測，他希望多納入各領域有專業才能、有理念及辯護能力的年輕人，才能彰顯國民黨想要銳意改革的新形象，吸引年輕選票，為國民黨開拓更多票源。

國民黨傳出黨主席吳敦義（左四）、副主席曾永權（左三）列不分區安全名單，引發部分黨籍立委參選人不滿。（資料照）

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