農業保險法 學者盼藍綠提更多方案

藍綠兩黨都提出農業相關政見。（記者張聰秋攝、資料照）

2019-10-30 05:30:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕對於國民黨總統參選人韓國瑜與蔡英文總統提出的農業政策，長期投入農業相關研究的逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲指出，如果不從基本的制度法源加以改變，很多農業問題都會不斷重演，韓沒有談到制度面的規劃，也沒有讓大家看到農業的希望和改變，現在農委會進行很多制度改造的工程，就是為了讓基本制度有更根本的修正，才能讓農民真正受惠。

至於蔡英文強調將提出農民退休制度，楊明憲分析，一旦有退休制度，農民生產有收入保障，不生產的時候，退休也有生活保障，生產和未來退休能有效連結，才能讓農民看到未來，勞動力才會願意長期投入，青農也才願意進入農業體系，農業才有長期發展的可能。他希望藍綠都可以提出具體可行作法並加速修法。

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在農業保險法方面，楊明憲指出，農民最擔心的就是天災和市場價格波動，也會影響生活投資和未來長期從事經營的打算，農業保險法代表政府對於農民收入長期保障的承諾，也才能讓農民對農業更有信心，這才看得到農業的未來。農委會已推出多種保險，希望不同政黨都能有更多具體規劃。

韓未提到制度面規劃

對於韓國瑜陣營提出的七三比例的內外銷，楊明憲表示，外銷的目的是要讓國內農業升級，不是只為了賺錢而已，從生產處理、物流到市場每個環節要有效連結才能提升農業競爭力，讓國內產銷升級，建立良好產銷模式，才能真正讓農民收入增加。韓國瑜應該要講清楚外銷的意義在哪裡，光是訂定比例是否有意義？其實還要看市場需求。

至於韓國瑜陣營提到要恢復進口農產品的管制，楊明憲指出，我們在貿易上講求的是平等互惠，不太可能只做別人生意卻不讓別人來做生意，當進口可能對某些產業帶來衝擊，我們可以啟動安全防衛機制，透過暫時性提高關稅來緩衝；但是長期而言，如何讓國內產業具有因應國際市場的能力，輔導產業提升競爭力是更重要的。

而韓國瑜陣營提出要檢討公糧收購制度，楊明憲則提醒，公糧收購有穩定糧價、確保糧食安全的正面意義，如果要增加收購的質更勝於量的話，可以從限定收購優良品種或特定品種來交給政府，或許農民會更加重視質的提升，就會帶來更好的價格，這時農民就不一定要繳交公糧。而目前農委會的對地給付也是提供農民另一個選擇，當大家覺得這個選擇更好，收入會增加，公糧收購的量就會越來越少。

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