蔡韓農業政策 青農多認同 但還須執行力落實

藍綠兩黨都提出農業相關政見。（資料照）

2019-10-30 05:30:00

〔記者陳心瑜、顏宏駿／綜合報導〕蔡英文總統拋出「農民退休制度」，國民黨總統提名人韓國瑜提倡三成外銷、七成內銷的「善良循環」經濟。新北市的青農大多認同藍綠兩位總統參選人提出農業政見、照顧農民的初衷，但是能否發揮執行力，研擬完善的配套措施兌現政見才是重點。

有退休金 多一層保障

在金山區種植香草的新北市青農聯誼會長王御庭表示，藍綠兩位參選人的農業政見都很關心農民，他持肯定態度。針對農民退休制度，王御庭認為，有退休金當然不錯，對未來的生活多一道保障，但能否落實政見，執行力才是重點。

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王御庭也說，國內農產的內銷市場已經飽和，外銷是值得爭取的市場，但台灣農產品最大的問題就是生產成本過高，雖然品質有保障，但不利於國際市場競爭力。

種植有機茶的新北青農李昌峻說，他認同農民退休金的理念，畢竟現有每個月七、八千元的老農津貼，實在不足以支應老年所需，但政府應設定排富條款；他也認為，因應高齡化社會，政府可以輔導老農投入農業加工等工作。

李昌峻表示，他認同拓展外銷市場來帶動內銷的價格，但是農民必須先提高產能和強化驗證機制，這還牽涉到農地不足、缺工及認證等問題，政府應先協助農民打好基礎。

彰化縣溪州鄉青年農民高一鑫說，農民退休制度是很好的政策，因為它可以讓「從農成為一個正常工作」，農業可以永續發展。

他說，自己從農逾十年，因沒有土地，不符合「自耕農」條件，只能使用勞保，鄉間跟他一樣情況的農民非常多，退休無法享有退休金，現在聽說已放寬，租地農民也可辦理農保。他很高興政府能跳脫老農年金的思維，建立農民退休制度。

對於內、外銷七三比的農業政策，高一鑫說，講起來很簡單，真要實現不容易。以芭樂輸美來說，雙方貿易代表談了十多年才實現，如果銷往中國，要小心技術被對岸學走，反過來傾銷台灣。他認為，台灣的農業應建立一套有價值的產業鍵，讓其它競爭國無法學走，再來談內外銷七三比。

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