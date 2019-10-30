政見大車拚》蔡秀11項政績 農民退休制度 最快明年實施

總統蔡英文昨出席國家及海外台商磐石獎頒獎典禮，離去時向在場來賓揮手致意。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者楊淳卉、許倬勛、簡惠茹／綜合報導〕搶攻農民選票，競選連任的蔡英文總統大打農業政績，除了宣傳政府三年農業政績，也端出政策牛肉，包括日前宣布規劃農民退休制度等。行政院農委會昨也加碼，宣布啟動第二階段大型農機補助計畫，再挹注八億元，全國農友購置曳引機、收穫機，將補助三分之一購機費，農糧署各分署辦公室於十一月一日起至卅日受理申請。

啟動二階大型農機補助

蔡英文近日宣布推動「農民退休制度」，在「農民健康保險條例」中增訂「農民年金保險」，讓農民自由選擇是否投保，農保年資逾十五年、農民滿六十五歲，退休後每月至少可領一萬五千元；另老農月津貼從現行七二五六元增至七五五七元，增加三○一元，津貼加上年金，可以保障農民老年生活。法案預計今年送行政院和立法院審查，最快明年一月就能實施。

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農委會表示，為保障農民收入、讓農民退休有保障，從二○一六年以來已經開辦十六項農業保險保單，今年更推出香蕉收入保險。

目前正在推動的農業重點政策，還包括行政院會七月通過的「農業保險法草案」，內容涵蓋農業險推動、農業保險基金與危險分散機制等，法案目前已送立法院審議。

為爭取農民支持，民進黨強力宣傳十一項政策政績，包括開辦農業職災保險；擴大農業保險並成功幫助農損案件；調高農漁民子女獎助學金額度約三十％；加強辦理輔導農民購置普遍需求的小型農機具；農產品外銷出口達一六○○餘億元；口蹄疫拔針；解除漁業黃牌；嚴格把關非洲豬瘟。

農業政策政績，還包括執行稻作直接給付與公糧保價收購雙軌並行，提高獎勵作物的對地給付金額；放寬青年農貸；完備農保制度，修法「人、地脫鉤」，沒有農地所有權的實際耕作者也可申請農保。

此外，農委會昨天在桃園區農業改良場舉辦的「大型農機應用發表會」中，宣布啟動第二階段大型農機補助計畫，將再挹注八億元。出席發表會的蔡總統表示，這項政策是農機補助的最後一塊拼圖，只要農民有需要，政府還會持續辦理。

桃園市楊梅區農會總幹事周宗維表示，以往農民購買大型農機動輒數百萬元，每台最高只有卅萬元補助，對農友來說是很沉重的負擔，政府宣布可補助三分之一費用，農友聞訊都相當振奮。

農委會主委陳吉仲說，自動化、機械化可紓解農村缺工問題，因小型農機具補助在地方反應良好，經評估後決定擴大補助，大型農機具補助由三億元提高至八億元，若以每台一百萬元計算，將可補助達八百台。

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