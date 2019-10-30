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首頁　>　政治

《觀察筆記》嗆輸贏

2019-10-30 05:30:00

就以這個選區決戰派系吧。

輸了光明磊落，贏了踩上派系，別老向派系頭人俯首，看他們家族演雙簧、說三人相聲，吐血。

敢掛出招牌來叫陣，就一路選到底嘛，哪還在甚麼但書的，太扯了，看在選民眼裡不是囂張是甚麼？延續家族的政治香火這句話說得好像要斷代了一樣，也令人質疑，上一代做政治，下一代就非做不可，不然會怎樣呢，會失去保護傘，又不是白色恐怖，不做政治會被滿門抄斬？

蔡英文拚連任，卻容許派系作戲一面支持她，一面又打對台施壓逼迫黨。大剌剌地目無旁人的公開要索政治職位，彷彿江山是他們一家子打下來的，叔叔做完姪子做。有勢力範圍的叫做地盤，高雄地盤哪派的？屏東地盤又是哪系的？

劃地為王自組幫派牟利，治安機關都該列冊，有暴力的送管訓。但是，政治派系牟的私利更大，組織廣為人知，竟不見政治掃黑，莊子：「竊鉤者誅，竊國者侯。」原來這句話在歷史長河奔流中都一直鏗鏗鏘鏘著。

民進黨有種嗆輸贏嗎？（資深記者黃明裕）

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