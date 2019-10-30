昔稱要在太平島挖石油 韓國瑜：台灣四面環海什麼都沒有

2019-10-30 05:30:00

〔記者張聰秋、劉曉欣、許麗娟／彰化報導〕韓國瑜去年選高雄市長時，曾稱要在太平島挖石油，讓高雄發大財，但他昨天在彰化和美卻說：「台灣四面環海什麼都沒有，石油、煤炭、鑽石、黃金什麼都沒有。」

國民黨總統參選人韓國瑜昨天傍晚在彰化和美福德宮參拜後，登上廟宇搭建的助選舞台致詞，「我們只有人才，台灣再鎖下去不就完蛋了嗎？」，韓表示自己一路從台灣屏東到彰化，民眾反映現在生活非常辛苦，這次選舉眼睛要打開，未來台灣絕對不能繼續這樣了，現在人才一把一把的離開，經濟很差很差，外交完全走不出去，年輕人薪水很低，下一代完全與世脫軌，所以台灣絕對要改變。

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昨天上午韓國瑜先抵達花壇鄉果農陳鐵池的帝王柚果園，除了縣長王惠美之外，國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天、花壇鄉長顧勝敏、花壇農會總幹事顧碧琪等人也陪同在場，他們陸續表明政府協助農民開拓行銷管道的重要性；王惠美當場提出希望溪州生技產區要與彰化農民連結，讓農產品再進化，提高更多的附加價值。

韓國瑜昨參加在彰基國際培訓中心舉辦「與青年座談」，場外十名來自台灣基進台中黨部的年輕人手持標語，和一群手持國旗、戴國旗帽的韓粉群眾，雙方隔街互嗆，一邊喊不要再被騙了，另一邊大喊「庶民選總統、總統選庶民」，警方隔開兩邊人馬，但韓粉用大聲公高分貝叫罵，嚴重干擾當地居民的安寧，居民搖頭嘆氣，又怕得罪韓粉，敢怒不敢言，只好關緊門窗降低噪音。

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