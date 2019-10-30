參與公共政策 台南市府徵求青年代表

台南市長黃偉哲（前排右四）與多位「青年事務委員會」專家學者委員，一同號召關心台南在地議題的青年加入。（記者劉婉君攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市政府成立「青年事務委員會」，兌現市長黃偉哲的選舉政見，號召十八歲至四十歲、關心台南在地議題的青年，不限設籍台南，成為台南市首屆青年代表，將滿腔熱血轉化為具體政策，第一階段將以就業、創業、成家、好政為發展方向，預計十二月召開首次會議。

青年委員會 黃偉哲當召集人

研考會主委趙卿惠表示，青年事務委員會為任務型編組，由七名專家學者、九名青年代表、七名市府機關首長共同組成，市長兼任召集人。其中，青年代表採公開徵求，有興趣的青年，可錄製影片說明有興趣的議題及基本構思，即日起至十一月十一日止投件，再由遴選小組面談並擇優聘任，報名網址https://reurl.cc/M7RVV4。

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有興趣青年 可錄製影片投件

黃偉哲昨天偕同專家學者召開記者會，邀請青年加入。黃偉哲說，台南市即將建城四百年，古都的發展需要年輕的聲音，青年事務委員會希望徵求更多各領域、對城市發展有想法的年輕人投入，在決定公共政策時，能夠融入年輕人的意見。

趙卿惠指出，為讓青年的意見具體落實到市府施政各層面，青年事務委員會成員包含市府機關首長，可視議題需求，另行組成工作小組，提出具體政策。

專家學者部分則涵蓋創新、教育、公共參與等面向，分別為國際城市浪人育成協會執行長張希慈、醫師吳懷珏、台灣璞育文教發展協會秘書長陳文彥、全心策略訓練中心ＮＬＰ心理學講師袁齊笙、台灣青少年表演藝術教育推廣協會秘書長黃馨賢、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、台南「正興幫」發起人高耀威。

陳文彥說，台南有很多青創政策獲其他縣市肯定，未來應致力整合教育界及產業界，透過環環相扣的青年政策，讓年輕人留在台南就業、創業、成家。陳昱築表示，希望與不同族群的青年對話，蒐集彙整年輕人的想法及意見，透過論述與統整，成為可向政府建言的政策。

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