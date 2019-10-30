北市議員爆「學姊」3個月升2職等 還違法助選

台北市長柯文哲（右）昨日赴市議會出席市政總質詢，議員質疑黃瀞瑩（左）的上班情形與代言是否合乎規定，柯文哲不時抓頭，對相關問題顯得相當傷腦筋。（記者廖振輝攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，再被抨擊黨政不分；市議員秦慧珠爆料，台北市政府副發言人黃瀞瑩短短三個月從六職等升為八職等，且黃是不用上下班打卡的機要，但去年至今年都在領加班費，又違反「公務人員行政中立法」為台灣民眾黨拍片代言、為立委參選人站台。但柯仍拗說，下班時間做這些事。

柯︰用下班時間做這些事

秦慧珠指，黃瀞瑩去年三月任用為研考會機要，報到後就沒在研考會，一直幫柯文哲做事，八月請辭去幫柯打選戰，當時是六職等，回鍋北市府時一樣六職等，但三個多月就變八職等，比坐超音速飛機還快，對其他公務員公平嗎？

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柯文哲回應，機要任用與公務員升遷管道不一樣。對於不上下班打卡卻領加班費？黃瀞瑩則回應，她上下班打卡，才有報加班時數，沒打卡的話，就沒報加班時數；柯卻說，機要一般都沒有打卡。秦慧珠痛批，所以高興打卡就報加班，不高興打卡就不報？黃回說，並不是這樣，一切合乎相關規定。人事處長程本清則打pass說「她（黃）常常外面跑」。

對於黃瀞瑩幫台灣民眾黨拍片代言，未來可能會幫前鴻海董事長郭台銘的子弟兵站台，是否違法？柯文哲表示，他們按照法令，做這事情要下班時間。程本清說，現在不是選舉期間，沒有立委候選人名單出來，因此現在這時間這些人不具參選人身分。

但秦慧珠打臉說「行政中立法我看完了，這是不可以！已經違法！」秦會後出示法條，指行政中立法第七條確實規定，公務員不得於上班時間或勤務時間從事政黨活動；但第九條也規定，公務員不得為支持特定政黨，在媒體具銜或具名廣告、站台。至於施行細則更規定，法令所指的政黨、政治團體有關選舉活動，包括推薦公職候選人。

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