您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
中資介入選舉 中國民進黨收189萬
張秀葉、周慶峻 去年九合一涉賄選
〔記者黃捷、許倬勛／綜合報導〕去年九合一大選，中國民進黨秘書長張秀葉參選台北市中正、萬華區市議員，卻涉嫌與黨主席周慶峻共同舉辦餐會賄賂選區民眾，被依違反選舉罷免法起訴。檢調追查相關金流，發現張、周不僅違法設立政治獻金專戶募款，其中更有中國資金捐贈一八九萬餘元，檢方昨再依違反政治獻金法追加起訴兩人。
檢調調查，中國民進黨籍的張秀葉、周慶峻，同時是中華愛國同心會的成員及會長。周於去年十月一日中國國慶日當天，在北市中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，名義上雖是慶祝「中國六十九週年國慶日」，舞台上不時大揮五星旗，當時是議員候選人的張，卻親自上台拜票懇求支持。
請繼續往下閱讀...
開設政治獻金專戶募款 未報准許可
當天席開五十六桌，每桌價格為七千八百元，若以每桌十人估算，參加民眾可能多達六百人，由於現場有許多當地選民，檢調認定張秀葉利用餐會造勢涉嫌賄選，今年二月依違反選罷法起訴張、周、周妻林明美及競選辦公室主任陳鈴湘。
檢調後續清查帳務金流，發現中國民進黨開設政治獻金帳戶，並公開在網頁上募款，卻未依法報監察院許可。另根據查扣帳冊，其中十七萬九千元及兩千人民幣由台灣支持者捐獻，其餘未申報的一八九萬八八二○元，周聲稱是在中國經營養殖業的收入，由親友分批以現金帶進台灣。
檢依違反政治獻金法 追加起訴兩人
檢調查出，周慶峻所稱養殖業收入來自於「湖北同心聯發農業綜合開發公司」，但該公司背景不明，檢調懷疑是被作為中國金援的「轉運站」，由於賄選前案目前在台北地院審理中，檢察官昨依違反政治獻金法追加起訴。
另，外傳中國資金介入民間地下賭盤，企圖透過龐大賭金撼動選情，進而影響明年總統大選結果；對此，蔡總統昨在桃園受訪表示，會請執法單位調查，若有違法事證，政府絕對不會輕忽以待。