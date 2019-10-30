中資介入選舉 中國民進黨收189萬

中國民進黨秘書長張秀葉與黨主席周慶峻違法設立政治獻金專戶募款，其中更有中國資金捐贈一八九萬餘元。（資料照）

2019-10-30 05:30:00

張秀葉、周慶峻 去年九合一涉賄選

〔記者黃捷、許倬勛／綜合報導〕去年九合一大選，中國民進黨秘書長張秀葉參選台北市中正、萬華區市議員，卻涉嫌與黨主席周慶峻共同舉辦餐會賄賂選區民眾，被依違反選舉罷免法起訴。檢調追查相關金流，發現張、周不僅違法設立政治獻金專戶募款，其中更有中國資金捐贈一八九萬餘元，檢方昨再依違反政治獻金法追加起訴兩人。

檢調調查，中國民進黨籍的張秀葉、周慶峻，同時是中華愛國同心會的成員及會長。周於去年十月一日中國國慶日當天，在北市中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，名義上雖是慶祝「中國六十九週年國慶日」，舞台上不時大揮五星旗，當時是議員候選人的張，卻親自上台拜票懇求支持。

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開設政治獻金專戶募款 未報准許可

當天席開五十六桌，每桌價格為七千八百元，若以每桌十人估算，參加民眾可能多達六百人，由於現場有許多當地選民，檢調認定張秀葉利用餐會造勢涉嫌賄選，今年二月依違反選罷法起訴張、周、周妻林明美及競選辦公室主任陳鈴湘。

檢調後續清查帳務金流，發現中國民進黨開設政治獻金帳戶，並公開在網頁上募款，卻未依法報監察院許可。另根據查扣帳冊，其中十七萬九千元及兩千人民幣由台灣支持者捐獻，其餘未申報的一八九萬八八二○元，周聲稱是在中國經營養殖業的收入，由親友分批以現金帶進台灣。

檢依違反政治獻金法 追加起訴兩人

檢調查出，周慶峻所稱養殖業收入來自於「湖北同心聯發農業綜合開發公司」，但該公司背景不明，檢調懷疑是被作為中國金援的「轉運站」，由於賄選前案目前在台北地院審理中，檢察官昨依違反政治獻金法追加起訴。

另，外傳中國資金介入民間地下賭盤，企圖透過龐大賭金撼動選情，進而影響明年總統大選結果；對此，蔡總統昨在桃園受訪表示，會請執法單位調查，若有違法事證，政府絕對不會輕忽以待。

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