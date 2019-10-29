為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

王︰與親民黨談合作 不談搭檔

前立法院長王金平。（資料照）

前立法院長王金平。（資料照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平能否獲得親民黨的總統門票，預計十一月初就會揭曉，各政黨也高度關注。據了解，截至前天為止，親民黨尚未做出最後決定。王昨受訪表示，與親民黨要談的是合作，不是搭檔。

王金平昨出席前總統府資政許水德「感恩的故事—許水德八十八歲憶往新書發表會」，對於近日傳出已與親民黨主席宋楚瑜見面，王昨受訪時未正面回應，只以「誰說有見面了？呵呵」、「真的有見面嗎？呵呵呵」帶過。

對於親民黨是否會給總統門票，王表示：「現在還沒有、還沒有確定。」他強調，與親民黨的目標、共同的理想，就是要讓中華民國好、讓台灣好、讓人民過好生活；和親民黨是談合作，不是談搭檔。

王金平被問到是否可能出任宋楚瑜的副手？王表示：「應該沒有這個問題吧？」他說，雙方是談合作、不是談搭檔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播