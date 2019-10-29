王︰與親民黨談合作 不談搭檔

前立法院長王金平。（資料照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平能否獲得親民黨的總統門票，預計十一月初就會揭曉，各政黨也高度關注。據了解，截至前天為止，親民黨尚未做出最後決定。王昨受訪表示，與親民黨要談的是合作，不是搭檔。

王金平昨出席前總統府資政許水德「感恩的故事—許水德八十八歲憶往新書發表會」，對於近日傳出已與親民黨主席宋楚瑜見面，王昨受訪時未正面回應，只以「誰說有見面了？呵呵」、「真的有見面嗎？呵呵呵」帶過。

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對於親民黨是否會給總統門票，王表示：「現在還沒有、還沒有確定。」他強調，與親民黨的目標、共同的理想，就是要讓中華民國好、讓台灣好、讓人民過好生活；和親民黨是談合作，不是談搭檔。

王金平被問到是否可能出任宋楚瑜的副手？王表示：「應該沒有這個問題吧？」他說，雙方是談合作、不是談搭檔。

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