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首頁　>　政治

境外勢力操弄大選 蔡清祥︰有7樣態

法務部長蔡清祥。（資料照）

法務部長蔡清祥。（資料照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨主持治安會報，法務部長蔡清祥在會中表示，這次選舉除金錢與暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，他並舉出境外介入的七大樣態。

蔡清祥指出，七大樣態包括：藉由在中國大陸以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易挹注資金助選；透過地下匯兌，金援特定候選人；招待選民赴大陸等地旅遊綁樁；使用第三方支付賄款，轉入特定微信帳戶；藉由採購農產品方式，拉抬特定政黨；委託民調機構執行民調，影響國人選舉意願。

蘇揆表示，利用金錢、暴力及假訊息影響選舉就是不公平競爭，以這種方式贏得選戰的候選人，只會讓社會痛苦、國家不能進步，尤其是來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。

行政院副院長陳其邁表示，根據「選罷法」規定，傳播意圖使人不當選的錯誤訊息屬公訴罪，因此檢察及治安機關應主動查察，並積極查察賄選，速獎速懲。

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