AIT讚台灣「絕佳合作夥伴」

外交部昨舉行「2019年太平洋島國青年領袖培訓計畫」台北課程開訓典禮，外交部政務次長徐斯儉（前排左三）會後和與會者合影。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部昨舉辦「太平洋島國青年領袖培訓計畫（PILP）」 開訓典禮，來自八個太平洋島國的青年領袖來台參訓。美國在台協會（AIT）政治組長裴德禮在會中讚賞台灣是絕佳的合作夥伴，樂於分享專業、貢獻國際，多國太平洋駐台使節也出席與會。

裴德禮直言，台灣的慷慨和中國的債務陷阱發展模式完全不同，甚至中國持續在經濟和軍事上對台灣施壓，儘管如此，台灣仍負責任地扮演區域領導者的角色，為區域做出貢獻。

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PILP由美國國務院倡議，台灣外交部外交學院與美國夏威夷東西中心合作辦理，自二○一三年起，每年在東西中心及台北外交學院進行三個月的青年領袖培訓。PILP昨起邁入第七屆活動，學員於十月廿八日到十二月四日在台參訓，十三位學員來自帛琉、諾魯、萬那杜、斐濟、馬紹爾群島、吐瓦魯、巴布亞紐幾內亞和密克羅尼西亞等八國。

外交部政次徐斯儉致詞時說，PILP在過去六年中已訓練了一百四十四位青年領袖，今年再次歡迎十三位島國青年領袖，相信學員們藉由這次經驗，能學到因應未來挑戰的技術與視野，也將拓展區域間的連結網絡。

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