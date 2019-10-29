《冷眼集》政治牧師 扮掮客？

牧師管浩鳴（右，路透檔案照 ）。

2019-10-29 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

「陳同佳案」喧鬧了一段時間，香港政協牧師管浩鳴先是宣告已成功勸說陳來台，現又說要延後，劇本都得照他寫的演，連港府都被甩放一旁，若無北京這座大靠山，焉能充當掮客。

管浩鳴任北京政協時間雖不長，但做為「後起之秀」，總有「過人之處」。

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對於香港與北京的關係，管曾以「主人與貓」比喻雙方互動。他形容，自己養了一隻小貓，很多朋友指貓會抓壞家具，但他發現只要貓很乖，就可以給牠自主空間，不須用籠子困住小貓。

管這番直白「乖貓論」，被批評是「政治牧師」，之後再支持「逃犯條例」，明確其政治屬性。從北京角度，足可扮演最佳白手套。短短一星期，管浩鳴密集接受中國官媒、港媒、到傾中台媒的專訪，一位政協得以高調地放話，與其說是為陳同佳代言，從國台辦官員對藍營總統選情的「旋風」預告，也看出籌劃此案的對台系統賦予管所扮演的角色。

不僅於此，利用管浩鳴涉台經歷的「白紙一張」，成功接觸蔡政府閣員，達到訊息傳遞目的。

管在台活動，聯合「馬友友們」，計畫炒熱此案。管浩鳴受訪曾言，「一個多月前」，陳同佳答應到台灣投案。推算時間，陳應是八、九月間才同意來台投案。但「藍營國師級法界大老」另證實，他七月見過管。對照兩人說法，很明顯地，陳同佳同意投案前，相關人等已居間串聯奔走、精心擘畫。

如今，蔡政府已訂下幾項處理原則，包括「香港不辦，我們來辦」、「只有逮捕，沒有自首」及「維護主權、伸張正義」等，管改稱陳同佳延後來台。要來不來，陳案繼續當政治籌碼來使，被晾在一旁的港府當然不耐與困擾，台港官方已建立管道，我方也對港府喊話說：「港府的責任感及嫌犯真實意願，是本案的唯一關鍵。」除以港府為正式管道，一旦陳嫌來台投案，更必須拒斥管浩鳴此類不相干人等跟隨而來，在旁說三道四甚至對陳嫌政治指導。

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