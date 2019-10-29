時機巧合引發操作聯想／陳同佳「投案」前夕 國台辦說韓風將再起

陳同佳。（中央社檔案照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港政協牧師管浩鳴在月中宣稱為殺害港女兇嫌陳同佳出面，勸其赴台，藍營一度藉此案猛攻蔡政府。據指出，國台辦官員在陳同佳「被自首」的數天前，向來訪藍營人士當面告知，國民黨總統參選人韓國瑜將會「旋風再起」，時機巧合也引發聯想。

該位藍營人士為馬政府時期在文教領域所器重的閣員，有豐富的中央、地方及黨政資歷。他在上週返台後與藍營討論相關情勢，透露了在與國台辦官員晤面時，對方提到的韓國瑜將「旋風再起」，所隱含的可能政治發展演變。

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藍營人士指出，北京方面認為蔡總統目前選舉聲勢之所以能夠領先韓國瑜，香港的反送中情勢是一大關鍵，套一句台灣的流行語，就是讓蔡英文「撿到槍」。台辦系統因此評估，如讓「逃犯條例」的源頭陳同佳來台就審，縱然對化解目前的香港情勢有限，但也能避免讓蔡陣營繼續借題發揮。

而在管浩鳴宣稱為陳同佳出面並勸其赴台不久，港府也正式宣布撤回「逃犯條例」，這項動作同樣對化解內部反送中情勢無甚助益，但港府仍大動作做出宣告。

被告知的藍營人士︰北京意圖壓制蔡

這位藍營人士說，國台辦官員表明韓國瑜將「旋風再起」時，在時機配合上，應與陳同佳案及撤回「逃犯條例」等接連出手有關，這是北京意圖對蔡英文「繳械」的反制行為。

對於陳同佳遲不來台投案，據了解，我方在與港方磋商細節時，港府人士透露，基於命案發生地及主要證物都在台灣，港方也希望陳嫌儘速來台就審，避免他在港「自由行」衍生更多爭議。不過，港府人士向我方無奈表示，參與此案的管浩鳴介入甚深，投案的進程也受其牽制，對此頗感困擾與不耐。

管浩鳴因介入陳同佳案數度來台，管廿二日接受中國官媒《環球時報》專訪時表示，他來台請了台灣律師，陳同佳父親也曾來台灣見律師，台灣律師也曾赴港與陳同佳接觸，「大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排。」理律法律事務所所長暨執行合夥人陳長文也證實，他七月見過管。管也表示理律將承接此案。

管浩鳴積極主導此事，多次接受中國官媒、港媒等專訪，甚至直接代表香港特區政府給予意見，對著台灣蔡政府發話，一副下指導棋的模樣，也讓外界更質疑管的政協頭銜，反映北京的政治立場，造成港府忌憚再三。

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