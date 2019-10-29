《彰化》中資操作？ 選舉賭盤讓票不符民調

2019-10-29 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據目前各個不同單位所公布明年總統大選民調，蔡英文至少領先韓國瑜逾十％以上，若依此結果推算，蔡至少贏韓一百萬票。但最近民間地下賭盤開出的總統賭盤，蔡英文竟從讓韓國瑜八十萬票，一路拉到只讓三十萬票。坊間傳出，此為中國資金大舉押注韓國瑜，企圖以選舉賭盤影響台灣的大選。

熟悉選舉賭盤操作的人士指出，民調蔡英文一路占上風，賭盤開票蔡英文讓票數竟從八十萬票，一直減少到三十萬票。以二○一六年總統大選開出一千二百多萬票來估算，蔡英文民調領先十％，至少要開蔡讓韓一百萬票，而目前禮讓票數拉近，顯示有人「企圖」製造韓國瑜聲勢看漲。

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這名人士說，選舉賭盤動輒超過千萬元，甚至幾億元，能有這麼大手筆下注實力來「改變」，不免懷疑來自中國資金大舉押韓國瑜，製造韓國瑜氣勢的假象，最後更可能開出PK賭盤。

一位不願具名的高層警官指出，坊間賭盤開出讓三十萬票數，賭客看好韓國瑜會贏，這種情況反映出有人想用大筆資金，營造雙方聲勢拉近之「假象」，希望最後賭客票為了賭金，不但會投給韓國瑜，甚至幫忙拉票。

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