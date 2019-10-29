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《南投2位現任女立委對決》馬文君 日友人跨海送祈願達摩

立委馬文君（前排右三）尋求連任，日籍摰友佐藤貢一郎（前排左三）特別親贈祈願達摩祝福。（馬文君提供）

立委馬文君（前排右三）尋求連任，日籍摰友佐藤貢一郎（前排左三）特別親贈祈願達摩祝福。（馬文君提供）

2019-10-29 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕明年南投縣第一選區立委選舉形成現任女立委對決，尋求四連霸的國民黨馬文君，對上民進黨不分區轉戰區域立委的蔡培慧，蔡上週六成立競選總部，總統蔡英文親自站台；馬文君埔里競選總部預計最快十一月底成立，她的日籍摰友佐藤貢一郎等人昨天親贈祈願達摩，祝她順利連任，也將在總部成立時點睛祈願。

馬文君由埔里鎮長轉戰立委，她擔任鎮長時推動台日交流的Long Stay，與時任親善大使的佐藤貢一郎等人成為摰交，馬每屆選舉，佐藤貢一郎等人都到台灣送必勝達摩。

按照日本傳統習俗，送人的祈願達摩必須愈送愈大，許願時先在達摩「左眼」畫上黑色眼珠，待願望實現後，再將右邊眼珠補上，慶祝心願達成。

在日本東北經營溫泉旅館的佐藤貢一郎表示，馬文君在九二一地震後，推動Long Stay吸引日人長住旅遊，兩人因此成為摯友。

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