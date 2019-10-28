《2020南市立委選情初探-第六選區》最資深對決最高票 話題性十足

民進黨立委王定宇尋求連任。（記者吳俊鋒攝）

2019-10-28 05:30:00

記者吳俊鋒、王俊忠／專題報導

台南市第六選區立委之爭，藍綠陣營都大有來頭，形成全國「最資深」對決「最高票」的戰役，也是一場「空降」與「在地」的攻防。

第六選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等區的南關線，以及約三分之二的東區、共廿九里；國民黨由前主席洪秀柱自動請纓，挑戰尋求二連任的民進黨王定宇，以愛家、反同婚為主訴求的安定力量聯盟，也推李晉豪加入戰局。

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洪秀柱 曾任8屆立委資歷完整

國民黨顛覆選舉的「刺客戰術」，不打年輕美女牌，通過提名年逾七旬的洪秀柱，南征艱困選區；人稱「小辣椒」的她，曾任八屆立委，也當過立法院副院長，是目前立委參選人最資深，四年前還代表藍營參選總統，雖然最後被換掉，但一路走來，政治資歷完整。

王定宇 本屆立委得票數全國之冠

綠營王定宇也不是省油的燈，曾任東區三屆市議員，都是高票當選；二○一六年的立委選舉，王定宇以超過十五萬三千票，大勝國民黨對手林易煌逾十萬票，贏得勝利，顯見地方經營有成，票數更居全國之冠，一鳴驚人。

二○二○年的立委選舉，原本國民黨遲未推出人選，外界以為應該是一場「沒有懸念」的戰役，後來卻變得充滿戲劇張力，擁有十五萬最高票的王定宇，迎戰八屆立委經歷的最資深對手洪秀柱，話題性十足，且兩人都具全國知名度，讓雙方的競爭更受矚目。

就歷屆的得票數分析，被稱為民主聖地的南關線，從二○○八年迄今，共六次的立委、市長等選舉，民進黨都明顯佔優勢，即使去年大環境較為不利，還是沒讓藍營攻破，成功守住綠色版圖。

東區人口近19萬 選情添變數

至於東區就相對詭譎，六次的立委與市長選舉，國、民兩黨互有領先，正好各贏一半，藍綠陣營都無絕對優勢。

尤其明年立委，台南因席次從五席增加至六席，牽動選區的調整，人口近十九萬的東區，成為全市唯一被切割的行政區，讓選情更添變數。

東區共四十五里，被劃入第六選區的廿九里，有小東、莊敬、後甲、東明、東光、崇誨、裕農、富強、東聖、南聖、衛國、新東、富裕、關聖、自強、文聖、復興、裕聖、虎尾、崇善、和平、崇德、崇明、崇成、崇文、仁和、德高、東智、大智等里。

安定力量聯盟 李晉豪加入戰局

以愛家、反同婚為主訴求的安定力量聯盟，也推李晉豪加入戰局。

國民黨洪秀柱南征第六選區立委。（記者吳俊鋒攝）

安定力量聯盟推出李晉豪角逐。（記者王俊忠攝）

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