民眾黨搶票 綠憂北市立委2席不保

2019-10-28 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕明年總統及立委選舉剩七十五天，國民黨與民進黨藍綠組織戰已積極展開，但有不少中間及淺藍、淺綠選民仍在觀望游離，最後兩個月將形成搶中間選票大戰。綠營輔選人士評估，如台北市長柯文哲持續製造話題，與藍綠兩黨搶中間選票，綠營最差情況「三席掉兩席（第一及第五選區）」，黨中央還無對策，而北市八選區恐被國民黨奪下七席。

綠將急 黨中央仍無對策

綜觀北市八選區，民進黨較穩定僅第二選區（士林大同）立委何志偉；國民黨較穩定則是第三選區（中山北松山）立委蔣萬安、第四選區（內湖南港）立委李彥秀、第五選區（萬華中正）參選人林郁方、第六選區（大安）參選人林奕華、第七選區（信義南松山）立委費鴻泰、第八選區（文山南中正）立委賴士葆，地方人士評估「坐五望六」。

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吳思瑤 無黨對手頻分票

第一選區（天母北投）民進黨立委吳思瑤選情最複雜，挑戰者有無黨籍前新北市議員李婉鈺、無黨籍北市議員陳建銘，皆瓜分綠選票；吳坦言，未來更重要因素是柯文哲是否推人，現在她已面臨每位無黨對手瓜分她一、二％選票，萬一柯推人，她還將面對柯打空戰為民眾黨搶中間選票，如此無異幫國民黨參選人汪志冰助選。

藍綠白混戰 林昶佐苦戰

民眾黨在第五選區提名議員徐立信，柯近日陪徐掃街拜票，並發言「檢討」林昶佐小綠路線；地方人士分析，柯營動作頻頻，意在吸收林昶佐原本中間選票，但徐當選機率較低，這樣同樣幫了林郁方。

總統蔡英文昨天為林昶佐站台、陪同掃街，拉抬選情。林昶佐受訪時質疑對手徐立信的顏色，指「過去徐一直在國民黨團隊，反對太陽花學運及關廠工人的勞權案，長期以來都是站在我們理念的對立面」。

柯砲打民進黨中央拚話題

一位不願具名的民進黨立委參選人認為，柯文哲策略是「不斷製造話題」，鎖定砲打民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆，同時透過其網軍散播資訊，要削弱民進黨政黨票，爭取中間選民好感，藉此拉抬民眾黨參選人行情，但民進黨迄今沒策略應對。

談到柯文哲砲打林飛帆，林昶佐說，理念相同的年輕人，在不同政黨或崗位上共同努力，「態度上應該可以很大方的」；柯市長「民眾黨的價值理念，怎樣很清楚讓社會大眾知道，這還是比較重要。」第七選區民進黨立委參選人許淑華則評論，柯除喊打敗藍綠外，其實沒什麼價值理念，相信年輕人價值與民進黨較近。

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