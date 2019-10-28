台中》何欣純打慢壘 差點三振林德宇

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕大里區體育會、立委何欣純服務處昨天舉辦欣欣盃慢速壘球錦標賽，吸引六十七隊參加，身兼榮譽會長的何欣純也下場開球、打擊，強調壘球是適合各種年齡層的運動，為了讓更多喜歡打球的人能運動聯誼，明年會繼續舉辦；代表泛綠參選台中第二選區的台灣基進陳柏惟，昨則在霧峰舉辦座談，強調若當選將全力推動捷運橘線到霧峰，讓霧峰人生活更便利，並發展觀光。

大里區體育會理事長吳順源說，欣欣盃慢壘賽共吸引六十七隊參加，將從昨天起至十二月十五日在大里爽文和東湖壘球場舉辦。促成此次慢壘賽舉辦的立委何欣純、台中市議員李天生、林德宇及南投縣議員蔡銘軒等人都到場幫選手打氣。

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何欣純昨天還差點三振市議員林德宇，現場笑聲連連。何說，之前在向國財署爭取闢設「東湖壘球場」時發現許多人喜歡打壘球，因此去年開始募款舉辦「欣欣盃壘球賽」，明年將繼續舉辦，盼讓大家都能開心打球。

陳柏惟昨天則在霧峰舉辦座談，吸引上百位民眾到場，市議員李天生帶來台灣小吃和民眾分享，中台灣教授協會在黃正聰會長帶領下也有多位教授現身支持。

陳柏惟說，霧峰長期在中台灣觀光規劃中被忽略，過去霧峰長期都仰賴公路運輸，在台中軌道運輸規劃中一直都是最邊緣，其中抵達霧峰的捷運橘線，希望市府能儘速送中央核定，當選後會向交通部爭取，讓霧峰民眾生活更便利。

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