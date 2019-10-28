台中》沈智慧成立競總 盧秀燕大打市長牌

台中市市長盧秀燕（左二）為國民黨第五選區立委參選人沈智慧（右二）競總成立站台助講、授旗。（記者蔡淑媛攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市第五選區立委參選人沈智慧競總昨天成立，盧秀燕站台造勢，「這是我的選區任達六屆立委，我們『姊妹倆』一起掛看板。」並強調：「拜託她（沈智慧）這個選區要『顧厚條（台語意指顧牢）』！」還訴求要給「智慧姊公道」，不要給沒有貢獻的人來割稻尾，力打市長牌。

沈智慧競總成立由盧秀燕授旗、韓國瑜國政顧問團總召張善政披上綵帶、雲林縣長張麗善送上甘蔗，以及黨團、競選團隊幹部送上好彩頭、鳳梨等，台中市立委顏寬恒、江啟臣及立委參選人李中、黃馨慧、莊子富及胞妹市議員沈佑蓮等人都到場助講，副市長楊瓊瓔最後也趕到致意，場面熱鬧。

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盧秀燕上台輔選一開口就稱沈智慧為「智慧姊」，強調北屯區是台中市二十九區最大區二十七萬人，加上北區共四十萬人，盧說：「這個選區太重要了，一定要維持這個選區！」並細數她與沈智慧、沈佑蓮姊妹倆為北屯服務政績，包括爭取台鐵高架化、台七十四線、北屯新社一二九線及捷運綠線等四大交通建設，以及洲際棒球場、活動中心。

盧秀燕說，一定要支持「智慧姊」，並表示，未來還有建設—國民運動中心、巨蛋，需要沈智慧向中央爭取，強調是選民唯一的選擇，最後她也拜託支持者要選韓國瑜，就能看到中華民國國旗旗海飄揚。

沈智慧致詞則力推應執行死刑，將禮義廉恥重回校園、四維八德列入課綱，恢復品格教育、打出台灣人的價值，還要注意中選會，最後會中由韓國瑜的五虎將領唱韓的競選主題曲「我現在要出征」。

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