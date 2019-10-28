台中》林佳龍偕立委選將莊競程 直搗藍營大票倉

前台中市市長林佳龍（左）陪同民進黨第五選區立委選將莊競程（中）拜票，攤商送上象徵包中的包子與粽子。（記者張瑞楨攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕立委選戰升溫，交通部長林佳龍昨傍晚陪同民進黨立委台中市第五選區（北屯區、北區）參選人莊競程，於一點利黃昏市場掃街拜票，這是台中市長盧秀燕、立委沈智慧的大本營，也是中市藍營大票倉，林佳龍很有信心地說，這是一個ＰＫ（對決）的選區，也是「保台抗中」的戰區，他有信心衝刺時會出現「黃金交叉」。

搶攻泛綠第6席 力拚國會過半

至於大台中的立委選情，林佳龍也分析說，總統選情目前領先，綠營在現有五席之外（含無黨籍的洪慈庸），正在搶攻第六席，也就是莊競程這一席，如果莊能勝選，總統蔡英文於大台中的選情也就能大幅領先，達到國會過半席次的目標。

請繼續往下閱讀...

黃昏市場拜票 受到大家歡迎

有台灣大學博士學位、任教於交通大學的莊競程，昨天傍晚由林佳龍、中市議員曾朝榮等人陪同拜票，於黃昏市場受到攤商與婆婆媽媽歡迎。北區與北屯區的選民結構以「藍色」為主，也是從立委轉任市長的盧秀燕及繼任沈智慧的大本營，更是中市藍營票倉之一，不過，林佳龍很有信心地說，期待黃金交叉與翻轉。

林佳龍說，莊競程是台大醫學工程博士，大家對長照、托育都很關心，莊能學以致用，提升立委問政素質，更重要的是，「我相信這區立委需要改變」，莊競程參選，也代表「保台抗中」，「換人做做看，我掛保證，這位年輕人值得栽培及支持」。

對於莊競程的選情，林佳龍說，有信心出現「黃金交叉」，尤其第五選區參選人不少，綠營能團結感動人民，就有翻轉機會，至於大台中的立委選情，林佳龍認為，目前是搶攻第六席，如果莊競程能攻下立委，綠營將能達到國會席次過半的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法