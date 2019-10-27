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賴探余苑綺 籲鄉親挺余天
2019-10-27 05:30:00
〔記者彭琬馨、洪瑞琴／綜合報導〕才從美國結束輔選行程返國的前行政院長賴清德，已展開立委助選行程。賴清德昨前往台北榮總探視罹癌的立委余天女兒余苑綺，他受訪說，余天目前蠟燭兩頭燒，一邊要照顧女兒，另一邊選舉也越來越激烈，他呼籲所有鄉親能為余天一家人集氣，也能支持余天順利當選連任，希望「不要發生遺憾的事」。
賴清德昨抵達台北榮總，余天與妻子李亞萍在醫院門口迎接，李亞萍見到賴清德，談起女兒病情數度哽咽、眼眶泛紅，賴清德則多次輕拍李亞萍肩膀安慰。賴清德隨後赴病房探視余苑綺，停留約二十多分鐘後離開。
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賴清德受訪時說，余天女兒舊疾復發，特地來醫院探視，盼余苑綺能早日康復，也替余天加油打氣。賴清德說，原本余天的選情應該沒問題，但民眾黨也在三重提名參選人，「對余天來講是非常大的壓力」，他呼籲所有鄉親能為余天一家人集氣祝福，也能為他們分憂解勞，「這場選舉也請大家支持余天」，讓他能順利連任。
賴清德昨也參觀南美館一館舉辦的「連結台灣—吳三連獎40 ART聯展」，賴受訪時指出，二○二○總統及立委選舉已進入激烈期，他將配合黨中央安排投入輔選工作，選情比較吃緊的地方會優先輔選，希望民進黨在二○二○大選達成「總統高票當選、立委席次過半」目標。
賴清德說，今天將幫彰化立委黃秀芳輔選，黃因選票結構，目前選情較吃力，希望能夠幫忙她，讓她能順利連任。