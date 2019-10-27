賴探余苑綺 籲鄉親挺余天

前行政院長賴清德昨前往台北榮總醫院探視立委余天罹癌的女兒余苑綺，呼籲所有鄉親能為余天一家人集氣祝福。（余天辦公室提供）

2019-10-27 05:30:00

〔記者彭琬馨、洪瑞琴／綜合報導〕才從美國結束輔選行程返國的前行政院長賴清德，已展開立委助選行程。賴清德昨前往台北榮總探視罹癌的立委余天女兒余苑綺，他受訪說，余天目前蠟燭兩頭燒，一邊要照顧女兒，另一邊選舉也越來越激烈，他呼籲所有鄉親能為余天一家人集氣，也能支持余天順利當選連任，希望「不要發生遺憾的事」。

賴清德昨抵達台北榮總，余天與妻子李亞萍在醫院門口迎接，李亞萍見到賴清德，談起女兒病情數度哽咽、眼眶泛紅，賴清德則多次輕拍李亞萍肩膀安慰。賴清德隨後赴病房探視余苑綺，停留約二十多分鐘後離開。

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賴清德受訪時說，余天女兒舊疾復發，特地來醫院探視，盼余苑綺能早日康復，也替余天加油打氣。賴清德說，原本余天的選情應該沒問題，但民眾黨也在三重提名參選人，「對余天來講是非常大的壓力」，他呼籲所有鄉親能為余天一家人集氣祝福，也能為他們分憂解勞，「這場選舉也請大家支持余天」，讓他能順利連任。

賴清德昨也參觀南美館一館舉辦的「連結台灣—吳三連獎40 ART聯展」，賴受訪時指出，二○二○總統及立委選舉已進入激烈期，他將配合黨中央安排投入輔選工作，選情比較吃緊的地方會優先輔選，希望民進黨在二○二○大選達成「總統高票當選、立委席次過半」目標。

賴清德說，今天將幫彰化立委黃秀芳輔選，黃因選票結構，目前選情較吃力，希望能夠幫忙她，讓她能順利連任。

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