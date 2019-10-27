民眾提議建台澎海底隧道 韓︰這是大工程 我不敢承諾

國民黨總統參選人韓國瑜昨參加澎湖黨團基層幹部座談，有人提議興建台澎海底隧道，韓國瑜則回應說，這是大工程，現不敢承諾。 （記者許麗娟攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者許麗娟／澎湖報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚抵達澎湖，在澎湖救國團青年活動中心與國民黨基層幹部進行座談。面對民眾詢問台澎海底隧道、七美跑道延長、興建巨蛋或綜合體育館等事，韓國瑜昨一改過去勇於「承諾」的態度，改稱工程太耗大，現不敢隨便答應。

政見連番惹議 回應民意變保守

或許是先前高山升旗台、大學生免費出國當交換生等政見連番遭外界質疑，韓國瑜昨參加座談會，回覆民意相對變得保守。有民眾提問韓國瑜若當選，可否允諾將澎湖設為兩岸和平試驗區，或建設一條鐵路從台灣經澎湖到中國、歐洲？但韓國瑜沒有正面回覆。

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另有民眾提議台澎交通不便，可興建海底隧道解決兩地交通問題，韓國瑜則回應說，這是大工程，現不敢承諾，因為這問題比高山上掛國旗造成的爭議會更大。

韓並接著說，自己的意思是，每座高山掛國旗不太容易，會了解試試看，但「黑韓」就來了，好像大家看他長得很傻一樣，不過澎湖將來可考慮逢年過節，加派船隻運輸解決居民返鄉不便的問題。

不過，縣長賴峰偉發言時表示，有私下跟韓國瑜詢問澎湖小三通一事，韓國瑜允諾金、馬有，澎湖當然也要有。

韓國瑜則公開承諾民眾，年改問題未來有機會一定會重新調整，指過去的作法太粗暴，對軍公教警消不公平，自己的態度非常堅定。

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