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花蓮第八選區議員補選 田韻馨當選

花蓮縣議會第十九屆議員第八選舉區昨補選，縣選舉委員會公布開票結果，由無黨籍的田韻馨當選。 （花蓮縣選委會提供）

花蓮縣議會第十九屆議員第八選舉區昨補選，縣選舉委員會公布開票結果，由無黨籍的田韻馨當選。 （花蓮縣選委會提供）

2019-10-27 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣議會第十九屆議員第八選舉區昨補選，縣選舉委員會公布開票結果，無黨籍田韻馨以三三○八得票數擊敗國民黨籍胡孝民的二七三○票當選，連續投入地方選舉四次後終獲鄉親肯定，成為新科議員，被地方視為是政治黑馬。

投票率為卅八‧八六％

花蓮第八選區議員許淑銀因案解除職權，落選頭票數不及當選人的二分之一，無法適用遞補，依地方制度法及公職人員選舉罷免法規定，花蓮選委會昨辦補選，缺額補選結果由二號田韻馨以三三○八 票當選，一號胡孝民得票二七三○票，投票率為卅八‧八六％，當選人名單將由中央選舉委員會審定後頒發當選證書。

六十五年次的田韻馨，二○一四年曾選過花蓮縣議員，並拿下三一七五高票，雖落選仍在隔年投入第十七屆秀林鄉長補選，獲九一八票輸給老將李春風，但被地方視為年輕有衝勁的她，經二年勤跑基層累積實力及人脈後捲土重來，在去年九合一大選競選鄉長時拿到二六九一票，以八百多票敗給現任鄉長王玫瑰。連選三次都落馬。

田韻馨參選之路始終以擺脫「政黨政治」包袱為訴求，鞏固中間選民票源，這次再度投入議員補選，不少支持者都說「都選四次了，這次一定投給你！」晚間因與對手胡孝民票數拉開，初步確認已過當選門檻，自行宣布當選，隨即進行謝票。

喊出改革 誓言改變秀林鄉

田韻馨透過臉書直播道謝，表示自己是政治素人，沒有政黨壓力，這次已經是第四次投入選舉，謝謝鄉親給她一個機會，推翻過去政治人物在秀林鄉把持許久的文化，讓她可以下定決心帶給地方新的改變，未來一定會努力翻轉秀林鄉。

林姓支持者說，年輕又有衝勁的田韻馨，過去參選雖失利，但從不氣餒，以清新形象角逐參選、力爭選民認同，也因無施政滿意度包袱，打著「改革」口號，誓言改變秀林鄉，為部落注入一股創新力量，期待她未來能為更多選民服務。

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