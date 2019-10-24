古寧頭戰役70週年 蔡總統：國土主權 寸步不讓

2019-10-24

〔記者吳正庭、施曉光／綜合報導〕蔡英文總統昨到金門縣主持「古寧頭戰役七十週年紀念活動」，在太武山擎天廳向當年參戰的老兵發表談話。她表示，以中華民國總統、三軍統帥的身分，代表國人向犧牲的先烈及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意；她強調，和平從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退。」不論前方有任何險阻，一定會團結國人克服難關。

和平不靠卑躬屈膝 要堅實國防戰力

蔡英文致詞時兩度提到中華民國，她說，回顧古寧頭戰役，駐守的國軍官兵及金門鄉親團結一心、浴血奮戰，最後贏得關鍵勝利，如果沒有當時戍守金門的犧牲奉獻，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。古寧頭戰役提醒國人，和平從來就不是靠妥協退讓，要靠最堅實的國防及團結的意志。

總統指出，雖然一路走來面對許多挑戰，但都一一克服，不論是國機國造、國艦國造，許多成果正在展現。政府建立國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹沒有後顧之憂，推動裝備汰換讓戰力更強，她和所有國人都是國軍最堅強的後盾，只要持續努力，未來國軍的戰力會更堅強。有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見台灣守護民主、自由、捍衛主權的決心，也能成為區域和平的守護者。

蔡表示，她以三軍統帥身分保證，優秀、年輕的官兵一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛國家、守護人民而勇敢奮戰，希望國人繼續支持國軍，國家的未來一定更美好、更壯大，中華民國加油、台灣加油。

蔡英文隨後並頒發古寧頭戰役七十週年紀念章給老兵，再到太武公墓向陣亡將士的英靈獻花致敬。

前總統馬英九昨也出席「中華戰略學會慶祝中華民國光復台灣七十四週年及古寧頭大捷七十週年」大會，他致詞表示，古寧頭戰役對台灣意義重大，因為這場戰役的勝利，已故前總統蔣介石才有機會推動台灣的民主改革與土地改革，也才會有後來台灣的全面民主化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法