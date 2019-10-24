《焦點評論》主權，是真的？

2019-10-24

記者鄒景雯／特稿

一個香港殺人嫌犯陳同佳事件，國民黨到底在吵什麼？吵捍衛司法主權嗎？還是在吵選舉？如果是前者，全民應該樂觀其成；如果是後者，甚至不惜傷害國家對外交涉的力道，這樣的狐狸尾巴一旦掉出，再正當的理由，都掩蓋不了原形畢露。

這個問題之所以值得在這個時候討論，在於我們如果能確認主要政黨都爭相捍衛主權，沒有任何一個政治勢力會成為敵人操作的跳板，那麼再複雜的挑戰當前，台灣都可以無所畏懼。反之，如果情況不是這樣，選總統可不比一般的基層選舉，嚴重性可以等同政治破產。

這事情一開始的爭執是，香港特首林鄭月娥宣稱她接到陳同佳在獄中的來信，表示願意在洗錢罪服刑期滿後來台灣「自首」，蔡英文政府第一時間強調，陳同佳在港就預謀殺人，香港政府應以殺人罪續押追訴，若要來台投案，應經由司法互助，提供完整的調查罪證，才得入境。就此，馬英九、韓國瑜與國民黨一致抨擊，蔡政府高喊主權，卻放棄司法管轄權，應該馬上收、馬上審判。香港政府也同一口徑，指蔡政府拒收令人匪夷所思。

接著，蔡政府再說，如果香港不辦案，就中華民國政府來辦，將派出檢警到香港去接人。這時國民黨看到此一變化，若真是其所謂主權優先，應該欣慰於自己發揮了影響力，導正了蔡政府的判斷，但是不然，國民黨群起嘲笑民進黨「髮夾彎」，甚至要求政府應該向台灣與香港民眾道歉。那麼到底是彎對呢？還是不彎對呢？至於所謂的香港民眾，多個反送中組織昨日一致痛陳林鄭月娥拿陳案政治操作，竟讓陳同佳出獄重獲自由，他們並未與國民黨同一鼻孔出氣，反而與蔡政府較為立場類近，也對照出國民黨與林鄭月娥似乎一搭一唱，這豈不奇異？

更離譜的是，拒絕台灣檢警去押人的香港政府，逕行把人給放了，然陳同佳卻遲未登機，究竟陳來不來、何時來，林鄭月娥是不是要負責到底？如果一早就透過司法互助，與台灣一手交人、一手交證，何必要無謂承受讓殺人犯在港到處趴趴走的增生風險？如今人遲遲沒來，不講究細節程序的國民黨，現在又如何實踐馬上收、馬上審判的口號？又如何有效捍衛司法管轄權？

蔡政府當然可以被監督批評，這是在野黨的天職，應該多多益善，但是必須服膺在同一套價值體系下，那就是國家主權、司法管轄權、人權正義，必須是說真的，倘若當下就自相矛盾，主權只是打擊政敵的武器，一如國旗經常只是動員族群的工具；或是事實發展逐漸水落石出，證實對香港政府、林鄭月娥保持警戒，是主政者必要的政治敏銳，則很快就會豬羊變色，不是大聲就會贏。

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