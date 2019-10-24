陳同佳案 我設刑事局單一窗口

2019-10-24

通知港府轉告陳嫌 若要來台 可直接聯絡

〔記者鍾麗華、姚岳宏、王冠仁、溫于德、黃欣柏／台北報導〕港女命案嫌犯陳同佳昨未來台投案，陸委會昨晚發出書面說明表示，陳嫌昨首度親自公開表達欲來台接受司法審判，但由於港府仍無法掌握陳嫌何時要來台灣，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府，並請港府轉知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會指出，台港雙方目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息，但目前仍無法確定陳嫌何時來台投案以及最後是否投案。對此一不確定情形，我方認為如果港府能正面且迅速地回應我方派員赴港押解嫌犯的要求，雙方充分合作，這樣的情形應不致發生。

陸委會：政府秉持三原則 沒有拒收問題

陸委會表示，政府秉持三點原則：第一、確保政府全程掌控，沒有自由行模式；第二、確保陳嫌可以登機來台，沒有拒收問題；第三、確保過程的安全性。

據了解，檢警前晚曾透過管道與香港協商，本要派人去香港帶人，未料港府深夜發聲明拒我介入其司法管轄權，由於台、港雙方未達共識，派人赴港一事緊急喊停。負責聯繫的刑事局昨低調不願證實，僅表示「待命中」，只要等陳踏入我國領土就逮人。

刑事局「待命中」 只要進我領土就逮人

傳士檢及刑事局派出一名檢察官及三名警官搭機赴港，但港方認為此舉侵害司法主權，刑事局不願證實曾派員赴港，士林地檢署襄閱主任檢察官邱智宏否認有檢察官赴港，也未指示警官前往；他表示，陳嫌若抵台，會先由警方作人別訊問，再移送士檢了解案情。

徐國勇：陳嫌可臨櫃申請簽證來台

內政部長徐國勇昨受訪指出，內政部未拒絕陳同佳入境，僅是註記禁止他以觀光用電子簽證來台，以免衍生飛安等危險，陳仍可臨櫃申請簽證來台。

移民署也強調，陳從頭至尾並未被禁止入境，僅在系統上註記陳不得以網簽或落地簽的方式來台，需以臨櫃方式申請，經審核後就可來台。換言之，只要陳提出申請，仍有機會前來台灣。

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