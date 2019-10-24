民進黨不分區提名委員會成立 蘇貞昌、陳菊入列

2019-10-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會上週三流會後，中執會昨通過成立不分區立委提名委員會，黨主席卓榮泰表示，不分區立委提名的三項原則，包括要有國會戰力、要代表全黨集體意識、要為國家整體利益考量，非代表某特定團體。

提名委員會由卓榮泰擔任召集人，成員包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。這份名單與流會前的名單一樣，沒有任何調整。

據悉，立委鄭寶清在中執會中建議再增加一名成員，例如納入直轄市的桃園市長鄭文燦或是台南市長黃偉哲，做為直轄市長代表；中執委陳茂松則質疑鄭麗君的正當性，認為名單中已有政院代表蘇貞昌，鄭麗君做為閣員，「能不聽蘇貞昌的話嗎？」多數中執委對現有名單有共識，未對上述意見進一步討論。

卓榮泰說，為彰顯民進黨執政團隊共同參與此次不分區立委提名，本屆提名委員的組成，兼顧了執政團隊與黨政系統的代表性，有來自執政團隊、司法界、財經界、文化界各不同領域，能夠從不同角度思考提名人選，並積極建構一份適合未來國會需要的名單，希望大家能摒除個人的情感，站在全黨、選戰和國會功能的高度，考量不分區立委的提名策略。

卓榮泰說，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文四大主張，做為未來行動綱領；並藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨三個票源。

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