談茶葉外銷 韓國瑜：到用筷子國家推廣

2019-10-24

〔記者許麗娟、蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到嘉義山區的竹崎、中埔、梅山座談，農民反映因中客不來，茶葉賣不出去，韓國瑜回應，凡是用筷子吃飯的地方，都是茶葉的推廣地，要將茶葉循「筷子文化」來推廣。

在竹崎的座談會上，茶農說，過去中客來買，都是試喝後將所有的茶葉打包帶走，真的不能小看消費力，許多茶農的妻小學茶藝，就是希望多賣些茶。

韓國瑜說，茶葉怎麼外銷？凡是用筷子吃飯的地方，都是茶葉的推廣地，像日、韓、泰、港、澳、新加坡、越南等地，而非用刀叉吃飯的地方。韓國瑜說，歐美人喜歡的茶種可能跟我們南投、阿里山的茶葉不一樣，這是初步的想法，未來如何成熟，變成具體的行動，一定有方法，他既然提出了，代表自己有用心思考。

韓國瑜在會後受訪時，有媒體質疑英國人雖然用刀叉，但他們也很喜歡台灣茶；韓國瑜則回應，歐美地區若喜歡台灣茶，當然不會放棄，只是用筷子的地方要大力推廣。

促故宮思考擴大展覽空間

另外，韓國瑜日前提出要故宮的國寶文物一次攤開展覽，轟動全世界，遭故宮打臉一次展出是不可能的，韓國瑜昨再回應：「故宮展覽的空間，是不是要思考予以擴大、予以提升？」韓國瑜說，中華文化大部分的寶藏、精品都在故宮，這是非常好的資源，再重提之前觀光協會理事長跟他說故宮所有文化寶藏要很勇敢地展出來，一定會轟動全世界。

稱央行黃金都變綠色

韓國瑜指出，他過去當立委時，跟中央銀行說要去新店看黃金，中央銀行總裁就用鑰匙打開，他進去一看，發現黃金表面因為放太久都變綠色了，故宮國寶也是，九分之八在山洞太可惜，台灣有很多資源，但觀光局的位階太低，所以要成立觀光部，這時故宮做展示的調整，應該有機會予以突破，而且是大突破。

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