2019-10-24

〔編譯劉宜庭、記者吳政峰／綜合報導〕去年在台殺害港籍女友潘曉穎、潛逃回港後因洗錢案入獄的港男陳同佳，昨天刑滿出獄，上午約九時在新界西貢區的壁屋懲教所外簡短發言，聲稱「我想跟曉穎的家人說對不起及道歉；我願意為自己的衝動，為自己犯下的錯事自首，以及回到台灣服刑、受審，希望她的家人能稍稍放下釋懷，令到曉穎安息」。他同時感謝家人對他不離不棄，「希望各位原諒，希望各位給予我機會，讓我重新做人」。

我方請求協助檢警赴港帶人 港府拒絕

陳同佳聲稱願來台投案，引發台港雙方的政治與司法角力。香港批評台灣當局在處理陳同佳案上有「政治考量」，阻撓陳同佳「自首」，試圖推卸責任，且「司法協助與自首無關」，過去雙方曾在沒有司法協助下處理許多案件。

我方強調，通緝犯只有逮捕、沒有自首問題，台灣一直要求司法互助，但港府不理不睬，港府既不願替受害的香港人伸張正義，台灣不會放棄司法管轄權。

陸委會前天請求香港協助檢警赴港帶人取證，但香港律政司以「不尊重香港司法管轄權」為由拒絕。法務部昨強調，這是要諮商合法接人接證物等事宜，非跨境執法，且有前例，無法理解港府說法。

港警24小時保護 入住警方安全屋

陳同佳昨數度低頭鞠躬道歉，沒有戴口罩遮臉，身型明顯比去年被捕時消瘦。香港聖公會教省秘書長管浩鳴全程在旁陪伴陳同佳，兩人隨後驅車前往油麻地京士柏山一處宅邸。管浩鳴證實，陳同佳二十三日至二十四日不會到台灣，具體日期未定，確定日期後將再通知媒體。

香港媒體報導，陳同佳獲頒發人身保護令，目前由港警二十四小時保護，並入住警方安全屋，可與外界聯繫。

管浩鳴聲稱，陳同佳和潘曉穎都是聖公會的學生，陳「只是個小孩子」，當前最需要時間沉澱情緒；一個多月前開始安排陳同佳赴台認罪事宜，他的雙親曾到台灣與律師會面商議，台灣律師也曾赴港與陳同佳見面，港府甚少干預此事，並反駁陳同佳「被自首」的指控，不希望陳成為「政治籌碼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法