高市議會綠議員檢視人口觀光政策 批韓拐又騙

2019-10-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨志工稱韓國瑜吃喝嫖賭每項都會，但不會拐騙；高市議會民進黨團高雄青連線昨檢視韓國瑜人口與觀光政見，直言全高雄人都知道，韓國瑜會拐又會騙，呼籲台灣人別再被騙。

民進黨高市議員李喬如、鄭孟洳、李雅慧、林智鴻、黃文益、江瑞鴻、黃秋媖，昨攜手檢視韓國瑜的人口與觀光政見，以實例讓鄉親知道，韓式口號政見有多空洞。

全市人口比去年減少三百多人

綠營指出，韓國瑜喊話高雄十年內要增加到五百萬人口，換算一年應增加廿三萬，至今已超過半年，全市應該有三百萬人，實際人口卻比去年同期減少三百多人。

茄萣夏威夷沒影 興達港生意掉三成

韓國瑜開支票要把高雄茄萣打造成茄萣夏威夷，但現在的茄萣沒人潮、沒觀光客、興達港漁市生意還掉三成，連前朝去年蓋好的海岸公園，韓上任十個月都沒驗收、無法開放，相關觀光政策也空洞乏味。

觀光人次未達標 連局長都找不到人

綠營進一步質疑，韓國瑜誇口要讓國內觀光人數從一千一百萬人次成長到兩千萬，但前高雄觀光局長訂下高雄每年千萬人次目標，上半年還不到一半，現在是連觀光局長都找不到人。

市府搬出統計數據 籲別只打口水戰

市府搬出統計數據佐證，呼籲民進黨別只顧打口水戰，高雄市今年一至九月遷入（社會增加）一七一一人，扭轉高雄市自縣市合併以來，人口持續外移的困境；觀光部分，今年一至六月住宿人次四五八萬人次，較去年同期三七八萬成長廿一％。

至於茄萣沒有人潮，市府強調，觀光漁市生意活絡，絕無沒人潮的狀況，議員可能對實地狀況有所誤解；市府並指出，海洋局人員十九日下午前往實地觀察，發現觀光漁市攤商全數營業，營運狀況也良好。

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