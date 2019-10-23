就養金錯發16年 退輔會向老榮民討296萬

2019-10-23

〔記者謝君臨、涂鉅旻／台北報導〕退輔會竟淪為「討債集團」？患有帕金森氏症的八十八歲老榮民林敏邦，當兵時因打靶意外失去左眼，十六年前獲退輔會發放就養金，但退輔會七年前突來函指林「不符資格」，也未停發就養金，直到今年竟一口氣向林追討近三百萬元。林無奈地說，為何一把年紀了，還要承擔退輔會行政疏失的惡果？

退輔會︰無息分期還款

對此，退輔會解釋，此案的起因是新北市榮服處接獲檢舉，林已領有公務員退休俸，依規定，支領公教人員退休金者不得請領安置就養，據此才追繳溢領的就養給與。但考量個案情形後，得予無息分期付款協助。

林於十九年前取得榮民證，二○○三年接獲退輔會來函，指他於服役期間「因公負傷」，當年起，他開始月領一萬三千五百元就養金。而在領了九年就養金後，林又接獲退輔會來函，指他不符就養資格，要求檢附相關資料調查，但退輔會並未停發就養金。直到今年五月，退輔會再度來函，指他已領有公務員退休俸，不得再領就養金，要求他在卅日內歸還兩百九十六萬八千八百卅元。

對此，林說，他在申請榮民證時，就已註明自己是退休公務員，為何至今才來追討？他向民進黨立委何志偉陳情。何則說，退輔會應研議撤銷追討，或與林協商合理返還方式。

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