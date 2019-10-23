韓民調落後 吳敦義︰支持者 未必守著電話

2019-10-23

〔記者施曉光、陳心瑜、何玉華／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的民調支持度迄今仍遠遠落後對手蔡英文，國民黨主席吳敦義昨受訪表示，距離投票還有兩個多月的時間，韓國瑜會「力爭上游」，韓的支持者以「庶民」為主，不一定會留在家中接民調電話，所以民調與實際狀況可能會有一點差距。

對於「知識藍」選票是否仍未歸隊？吳敦義表示，「知識藍」並不是每一張票都會投給韓國瑜，或者都不會投，選票中會有經濟藍、知識藍、文化藍、庶民藍，票的源頭越多越好。

朱︰半年流失很多支持者

不過，前新北市長朱立倫昨天為國民黨新北市第二選區立委參選人黃桂蘭輔選時表示，目前最重要的，是把尚未表態的選民轉為支持者，把不表態的民眾找回來。國民黨過去半年流失很多支持者，但民調顯示，這些流失的支持者並未轉向支持綠營，國民黨必須努力化敵為友。

朱立倫陪同黃桂蘭掃街，到蘆洲湧蓮寺、保和宮參拜，因批評韓國瑜「打麻將、抱女人」而被開除國民黨籍的湧蓮寺主委陳宏昌熱情擁抱相迎。陳宏昌說，朱立倫這麼優秀，學經歷非常好，「卻被你們國民黨玩成這樣，好好的一盤棋走到這樣」，他感嘆很難過；朱立倫則拍拍陳宏昌的肩膀，直說沒關係。

朱立倫提醒，好的政黨要像大海一樣，海納百川、有容乃大，「有時候，不同的意見雖然不中聽，但是中用」，對於不同的聲音要互相尊重、包容。

請假輔選？ 侯︰別想太多

此外，新北市議會昨起展開市政總質詢，民進黨團總召何博文、市議員李坤城質詢時追問市長侯友宜，是否將在市政總質詢或總預算審查結束後，請假輔選韓國瑜？侯友宜四兩撥千斤，以「想太多啦！」回應，重申市政優先，其他都是其次。

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